24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:45:28 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:47:20
Alanyaspor'un yeni transferi Lokman Gör 6 ay sahalardan uzak kalacak
Alanyaspor, Lokman Gör'ün 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Geçmiş olsun Lokman
Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Lokman Gör’ün bugün Ankara’da çekilen MR’ında, sol diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Lokman Gör, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.”
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