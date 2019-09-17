Alanyaspor'un attığı 2. gol tartışma konusu oldu

Alanyaspor, Fenerbahçe'yi Süper Lig'in 4. haftasında 3-1 yenerken Papiss Cisse'nin attığı 2. gol tartışma konusu oldu.

46. dakikada Altay'ın kullandığı autta ceza sahasında topla buluşan Jailson uzaklaştırmakta ağır davrandı. Bakasetas'ın baskında topu önünde bulan Cisse boş pozisyonda topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Hakem Halis Özkahya, bu gol sonrasında bir süre VAR ile görüştü ve ardından golü verdi.

Bu golde, aut esnasında ceza sahasında Alanyasporlu futbolcuların bulunduğu için kural hatası olup olmadığı gündeme bomba gibi düştü. Peki IFAB'ın belirlediği futbol kuralları nasıl?

IFAB'ın geçen aylarda yayınladığı kurallara göre aut atışlarında ceza sahası içerisinde rakip oyuncu bulunmaması gerekiyor. Ancak 'Kale vuruşu hızlı kullanılmış ve rakip oyuncular ceza sahasını terk etme fırsatı bulamamışsa hakem oyunu devam ettirebilir' deniyor.

YORUMCULAR NE DİYOR?

SELÇUK DERELİ: KURAL HATASI VAR

Eski hakem Selçuk Dereli "Yeni kurala göre top oyuna girene kadar, rakip takım, ceza sahası dışında olmalıdır. Çok net bir kural hatası yapılmıştır. Kaleci ALtay topu oyuna sokmadan önce Cisse ceza sahası içerisinde. Bu sırada top Jailson'a gidiyor, Jailson da topu Cisse'ye kaptırıyor. Top oyuna girene kadar, rakip ceza sahası dışında olmalı." dedi.

BÜLENT YAVUZ: HAKEM OYUNU DEVAM ETTİREBİLİR

Eski hakem Bülent Yavuz pozisyonu yorumladı ve "Kaleci avantaj sağlamak için rakip oyuncu ceza sahasının içindeyken topu oyuna kullanırsa, hakem bunu devam ettirebilir. Böyle durumlarda kaleci topu çabuk oyuna sokma avantajını kullandığı için, kural hatası olarak görülmez." dedi.

GÜNTEKİN ONAY: KURAL HATASI YOK

Yayıncı kuruluştaki programda Güntekin Onay "Golün ardından VAR incelemesinde sanırım buna baktılar. Kuralda 'Kaleci çabuk kullanırsa, forvet oyuncusu ceza sahasını terk etmemiş olabilir' diyor. Avantajını kaybeden için kural işlemez diyor." ifadelerini kullandı.