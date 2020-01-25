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25 Ocak 2020 Cumartesi 19:16:40 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 19:18:45

Alanyaspor'dan üst üste 4. galibiyet!

Süper Lig'in 19. haftasında Alanyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1'lik skorla kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, defans oyuncusu Caulker'in asistlerinden 34. dakikada Cisse ve 73. dakikada Salih Uçan'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 66. dakikada penaltıdan Ricardo Quaresma kaydetti. Öte yandan Kasımpaşa'da Hajradinovic, 90+3. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor üst üste 4. galibiyetini aldı ve 35 puana yükseldi. Art arda 4. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.

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