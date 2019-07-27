Alanyaspor, Onur Bulut'u renklerine bağladı

Alanyaspor, Onur Bulut ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Almanya’nın Braunschweig takımından Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." (İHA)