27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:22:14 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:24:04
Alanyaspor, Onur Bulut'u renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Almanya'nın 3. Lig takımlarından Braunschweig'de forma giyen 25 yaşındaki Onur Bulut'u 3 yıllığına renklerine bağladı.
Alanyaspor, Onur Bulut ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, Almanya’nın Braunschweig takımından Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." (İHA)
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