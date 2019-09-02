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02 Eylül 2019 Pazartesi 00:13:29 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 00:14:33

Alanyaspor lige 3'te 3'le başladı

Süper Lig'in üçüncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de üçüncü hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.
 
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Alanyaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle tamamlandı.
 
Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Ceyhun Gülselam, 22. dakikada Junior Fernandes ve 44. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Malatyaspor'un gollerini ise 47. dakikada Bifouma ve 57. dakikada Adis Jahovic attı.
 
Alanyaspor, bu sonuçla puanını 9'a yükseltirken, Malatyaspor, 3 puanda kaldı.
 
Aytemiz Alanyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Ankaragücü deplasmanına konuk olacak.

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