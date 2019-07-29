29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:52:12 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:52:50
Alanyaspor, Juanfran transferini duyurdu
Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz sezon Deportivo La Coruna forması giyen Juanfran ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Hoş geldin Juanfran
Kulübümüz, İspanya’nın Deportivo La Coruna takımından Juan Francisco Moreno Fuertes ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.”
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