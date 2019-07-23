Mbaye Diagne’nin Galatasaray macerası bir sezonu bulmuyor. Suudi basınındaki haberde, Al Nasr yetkilileri G.Saray ile Diagne için yaptığı görüşmelerde sona geldi. İki kulübün 13 milyon euroda buluştuğu kaydedildi. Ödeme planı ve bazı detaylar görüşülüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan 13 milyon euroya alınan Senegalli forvet, skora kısmen katkı verse de beklentileri karşılamadı. Aslan’a gelmeden önce de yaşam tarzıyla gündem olan Diagne, bir süre sonra Sarı-Kırmızılı taraftarlarla ters düştü. Onun performansından memnun olmayan taraftarlar, rahat tavır takınmasına da öfkelendi.

KUTLAMAYA KATILMADI

Diagne, son olarak şampiyonluk kutlamalarına da katılmamıştı. Galatasaraylılar, Senegalli forvetin ismini yuhalamış, sosyal medyadan da kızgınlığını belli etmişti. Yönetimin amacı ise; Diagne’de zarar etmemek...

(Akşam)