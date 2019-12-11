Al Ahli, Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Elneny'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı

MISIR basını, daha önce hakkında pek çok transfer haberi yapılan Beşiktaşlı Elneny’i, Al Ahli kulübünün istediğini öne sürdü. Yıldız oyuncunun transferi için Al Ahli’nin, Beşiktaş kulübüne resmi bir transfer mektubu gönderdiği de iddia edildi.

(Akşam)