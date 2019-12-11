11 Aralık 2019 Çarşamba 10:42:54 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 11:13:57
Al Ahli, Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Elneny'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı
MISIR basını, daha önce hakkında pek çok transfer haberi yapılan Beşiktaşlı Elneny’i, Al Ahli kulübünün istediğini öne sürdü.
MISIR basını, daha önce hakkında pek çok transfer haberi yapılan Beşiktaşlı Elneny’i, Al Ahli kulübünün istediğini öne sürdü. Yıldız oyuncunun transferi için Al Ahli’nin, Beşiktaş kulübüne resmi bir transfer mektubu gönderdiği de iddia edildi.
(Akşam)
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