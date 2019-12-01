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01 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 23:55:54

Akyazı’da derbi günü! Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11’ler

Trabzonspor ile Galatasaray 13. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki takım da kazanıp zirve mücadelesine sımsıkı tutunmak istiyor. Beraberlik can yakmaz ama bu maçı kaybeden büyük kaybeder.

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’in 13. haftasında Trabzonspor ile G.Saray, Trabzon’da kozlarını paylaşıyor. Evindeki Medipol Başakşehir yenilgisinin ardından Devler Ligi’nde de Club Brugge’dan son dakika darbesi yiyen Sarı-Kırmızılılar, zorlu deplasmanda 3 puanı alıp yara sarmak istiyor. Ligin en beğenilen takımları arasına girmeyi başaran ve şampiyonluk mücadelesi veren Bordo-Mavililer ise hedefi doğrultusunda kritik bir engeli aşıp rakibiyle puan farkını 6’ya yükseltmek istiyor.

KARAMAN BU MAÇI DÜŞÜNDÜ

 ■ EV sahibinde uzun süreli sakatlıkları bulunan isimlere ek olarak Abdülkadir Parmak, kart cezasından dolayı derbide forma giyemeyecek. İngiliz yıldız Daniel Sturridge’in ise forma giyebilecek düzeyde olduğu ve teknik direktör Ünal Karaman’ın hamle oyuncusu olarak kullanacağı belirtildi. Hafta içi Avrupa Ligi’nde İspanya’nın Getafe takımını ağırlayan ve 22.2 yaş ortalamalı genç bir takımla mücadele eden Fırtına, aslarını Galatasaray maçına saklamıştı.

TERİM’İN UMUDU ADEM

 ■ SARI-Kırmızılılar da ise Şener, Andone, Falcao, Luyindama ve Babel bu hafta da yok. Teknik direktör Fatih Terim, Club Brugge’e gol atan Adem Büyük’le maça başlayacak. Donk, Lemina ve Seri’den oluşan güçlü bir orta saha hattı kurmayı planlayan Terim, kenarlarda Ömer ve Feghouli’nin yaratıcılığına güveniyor. Cim Bom’un geri dörtlüsünde ise Emre Taşdemir, Mariano, Ahmet Çalık ve Marcao görev yapacak. Belhanda’nın ilk 11’de oynaması beklenmiyor.

45 YILLIK REKABETTE 128. RANDEVU

■ EZELİ rakipler 128. kez karşı karşıya gelecek. 45 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 127 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 166, Trabzonspor ise 142 kez gol sevinci yaşadı.

G.SARAY 41-30 ÖNDE

■ G.SARAY, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde... Ligde yapılan 92 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 21 maç berabere sonuçlandı. Lig maçlarında G.Saray 119, Trabzonspor ise 105 gol attı. İki takım arasındaki son 10 lig maçından 6'sında Bordo-Mavililer, 4'ünde Sarı-Kırmızılılar 3 puana ulaştı.

YENi STADINDA 3’TE 3 YAPTI

■ TRABZONSPOR, 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Medical Park Stadı'nda G.Saray ile yaptığı 3 lig maçını da kayıpsız tamamladı. Karadeniz ekibi, rakibini 2016-17 sezonunda 2-0, 2017-18'de 2-1, 2018-19'da ise 4-0'lık sonuçlarla mağlup etmişti. Bordo-Mavililer, bugünkü maçı da kazanarak 4'te 4 yapmaya çalışacak. Trabzonspor, yeni stadında G.Saray ile yaptığı 3 maçta 8 gol atarken sadece 1 gol yedi.

MUHTEMEL 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Campi, Hüseyin, Kamil Ahmet, Mikel, Hosseini, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Ahmet, Emre, Donk, Lemina, Seri, Feghouli, Ömer, Adem

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