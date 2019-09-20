20 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 21:41:24
Akhisar'ın gençlerini Fener kaptı
SÜPER Lig’e dönmeye çalışan Akhisarspor’un 3 altyapı oyuncusu Fenerbahçe’ye transfer oldu.
Güneş
Fenerbahçe altyapı oyuncu izleme birimi, halen devam eden amatör aktarma transfer tescil dönemi kapsamında Akhisarspor’un 15 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Tarlaek, 14 yaşındaki Atalay Barut ve 13 yaşındaki Orhan Ertaş’ı kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, ayrıca Turgutluspor’dan 15 yaşındaki Burak Özduman ve Altınordu’dan aynı yaştaki Utku Büyükköse’yi de transfer etti.
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