  • Bist 100
    111506
  • Dolar
    5,9236
  • Euro
    6,5873
  • Altın
    281,2810
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'16 milyonun başkanıyım' diyen Ekrem İmamoğlu ayrımcılığa başladı '16 milyonun başkanıyım' diyen Ekrem İmamoğlu ayrımcılığa başladı
2020 Amerika Güzeli bilim kadını Camille Schrier 2020 Amerika Güzeli bilim kadını Camille Schrier
Elektriğe tüketiciler için yeni tarife modeli geliyor Elektriğe tüketiciler için yeni tarife modeli geliyor
Evliliklerini bitirme kararı alan Yolanthe Cabau'dan barışmak için Sneijder'e şart: O isimleri takipten çıkar Evliliklerini bitirme kararı alan Yolanthe Cabau'dan barışmak için Sneijder'e şart: O isimleri takipten çıkar
20 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller listesi 20 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller listesi
Sendikalar asgari ücret talebini açıkladı: 2 bin 578 lira Sendikalar asgari ücret talebini açıkladı: 2 bin 578 lira
İmamoğlu ve eski İl Başkanı Cemal Canpolati Kaftancıoğlu'na karşı ittifak kurdu İmamoğlu ve eski İl Başkanı Cemal Canpolati Kaftancıoğlu'na karşı ittifak kurdu
Fenerbahçe, Süper Lig'de son 16 derbide sadece 1 kez yenildi Fenerbahçe, Süper Lig'de son 16 derbide sadece 1 kez yenildi
SPL sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? SPL sınav sonuçları sistemi haberimizde SPL sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? SPL sınav sonuçları sistemi haberimizde
Ahmet Özdoğan: Kayyum atanması için dava açtığım haberleri külliyen yalan Ahmet Özdoğan: Kayyum atanması için dava açtığım haberleri külliyen yalan
FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde yarın Liverpool ile Flamengo karşılaşacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde yarın Liverpool ile Flamengo karşılaşacak
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Bu lisans talimatı tam bir çıkmazın içine girdi Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Bu lisans talimatı tam bir çıkmazın içine girdi
Saç boyasında meme kanseri riski Saç boyasında meme kanseri riski
Elneny için iki Avrupa devi karşı karşıya! Elneny için iki Avrupa devi karşı karşıya!
Türkiye'den ABD'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Her şeyden önce kendi menfaatlerine zarar verirler Türkiye'den ABD'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Her şeyden önce kendi menfaatlerine zarar verirler
En uzun gece bugün mü? 2019 en uzun gece ne zaman? En uzun gece bugün mü? 2019 en uzun gece ne zaman?
PKK da çözülme hızlandı: Sözde yönetici 3 terörist teslim oldu PKK da çözülme hızlandı: Sözde yönetici 3 terörist teslim oldu
Rabia Naz raporu kafaları karıştırdı! Elbisedeki iz bedende yok Rabia Naz raporu kafaları karıştırdı! Elbisedeki iz bedende yok
Mantar avcısı Arthur', 1500 Euro'luk trüf mantarı topladı Mantar avcısı Arthur', 1500 Euro'luk trüf mantarı topladı
En çok şikayet edilen diziler arasında yer alan Çukur'a RTÜK'ten bir ceza daha! En çok şikayet edilen diziler arasında yer alan Çukur'a RTÜK'ten bir ceza daha!
20 Aralık Dünya Trip Günü kutlanıyor! 20 Aralık Dünya Trip Günü mesajları, karikatürleri 20 Aralık Dünya Trip Günü kutlanıyor! 20 Aralık Dünya Trip Günü mesajları, karikatürleri
Ceren’in katilini yaşayan polisler ilk kez anlattı! 45-42 numaralı ekip otosunda neler yaşandı? Ceren’in katilini yaşayan polisler ilk kez anlattı! 45-42 numaralı ekip otosunda neler yaşandı?
Vatandaşlar İBB önünde çadırlarda sabahladılar: İmamoğlu'ndan umutlu değiliz! Vatandaşlar İBB önünde çadırlarda sabahladılar: İmamoğlu'ndan umutlu değiliz!
Sivas'ta tartıştığı iş idamını kurşun yağmuruna tuttu Sivas'ta tartıştığı iş idamını kurşun yağmuruna tuttu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Aralık 2019 Cuma 11:10:11 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 11:12:10

Ahmet Özdoğan: Kayyum atanması için dava açtığım haberleri külliyen yalan

Galatasaray Genel Kurul Üyesi Ahmet Özdoğan, kulübe kayyum atanması için mahkemeye başvurdukları iddiaları hakkında yaptığı açıklamada, "Külliyen yalan. Galatasaray’da kayyum gelsin niye isteyelim? Biz sadece bugünkü yönetimin de seçime girmek kaydı ile seçime gitmesini istiyoruz. Bunun dışındaki her şey yanlıştır" dedi.

Galatasaray Genel Kurul Üyesi Ahmet Özdoğan, kulübün kayyuma devredilmesi için dava açtığı yönünde çıkan haberler hakkında İHA’ya açıklamalarda bulundu. Kulübe kayyum atanmasıyla ilgili haberlerin yalan olduğunu belirten Özdoğan, "Külliyen yalan. Dünyada hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Hukuki hakkı da yok. Mart ayındaki genel kurul sonrası Mustafa Cengiz ve arkadaşlarına idari ibrasızlık çıktı. Oylamadan sonra Yusuf Günay bey ile Abdurrahim Albayrak bey, genel kurulu mahkemeye verdiler. Biz genel kurul adına feri müdahil hakkımızı kullandık. Bu genel kurul adına davaya dahil olan demek. Mahkemeden daha önce tedbir kararı aldı. Tedbir kararına karşı istinaf mahkemesine gittik. ‘Tedbir kararı yanlış, genel kurul kararı var’ dedik. 11 Temmuz’da mahkeme tedbir kararını devam ettirdi. İstinaf mahkemesi denetim ile ilgili tedbir kararını reddetti. 17 Ağustos’ta başka mahkeme denetimle ilgili tekrar tedbir kararı koydu. O da istinaf mahkemesine gittik. Yakında onun da sonucu çıkar. İstinaf mahkemesi daha önce tedbir kararına karşı 14 Kasım’da bir karar verdi, ‘Kısman kaldırıyorum, kısmen devam ettiriyorum’ dedi. Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak’ın seçime gitme hakkını devam ettiriyor. İstinaf mahkemesi buna; 'devam ettiriyorum ama Galatasaray mutlaka seçim açıklamak zorunda' dedi. Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay seçime girmesin diye dilekçe vermedik. Biz Mustafa Cengiz ve bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarının seçime girmesi taraftarıyız. Demokratik ülkelerde herkes seçime girsin, kim kazanırsa o devam etsin istiyoruz. Galatasaray’ın mart ayındaki genel kurulunu yok sayamazsınız" diye konuştu.

"Galatasaray’da kayyum gelsin niye isteyelim?"

Davaların kayyum ile ilgili olmadığını vurgulayan Ahmet Özdoğan, "Böyle bir şey düşünülmez bile. Biz zaten düşünmeyiz. Ayrıca mahkemeye de böyle müracaat edemeyiz. Galatasaray’da kayyum gelsin niye isteyelim? Biz sadece bugünkü yönetimin kendilerinin de seçime girmek kaydı ile seçime gitmesini istiyoruz. Nedeni de marttaki genel kurul. Bunun dışındaki her şey yanlıştır. Bu haberi yapanlar ve kullananlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Başka türlü karıştırmaya çalışan mihraklar var. Bizim üzerimizden Galatasaray’ın karıştırılmasına müsaade etmem. Genel kurulun bir kararı vardır. Mustafa Cengiz de bu genel kurul ile başkan seçilmiştir. O nedenden dolayı hiç kimse genel kurulun üzerinde olamaz" şeklinde konuştu.

Özdoğan, Galatasaray’ın 9 aylık bilançolarda Sportif A.Ş’sinin kara geçtiğini, derneğin ise 148 milyon TL zarar ettiğini ifade etti.

"Galatasaray her zaman şampiyonluğun en büyük adayı"

Galatasaray’ın haklarının yeteri kadar korunmadığını söyleyen Ahmet Özdoğan, "Fatih Terim hoca yalnız bırakılmış durumda. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Galatasaray deplasmana gidiyor,  basınla ilgilenen arkadaşımız problem çıkıyor. Tuzla maçına yine deplasmana gidiyor bu sefer bir hanımefendiye saldırı oluyor. Bunların hiçbiri kabul edilebilir şeyler değil. TFF hala o 2.5 saatlik toplantıyı açıklamış değil. Toplantıda Nihat Özdemir ile Ali Koç konuşabilir, burada problem yok. MHK başkanın o toplantıda ne işi var. Ne kadar özel olursa olsun kulüplerle ilgili toplantılar kulüplerle ilgili yerlerde yapılır, özel yerlerde yapılmaz. Hala Kulüpler Birliği Vakfı’nda bana karşı olan yazı duruyor. Böyle bir yazının olduğu yerde Galatasaray’ın işi ne merak ediyorum. Galatasaray’ın dışarıda yeteri kadar savunulmadığı için Fatih Terim, saha içi ve saha dışı olayları tek başına karşılamaya çalışıyor. Galatasaray her zaman şampiyonluğun en büyük adayı. Şampiyon olmak Galatasaray için hiç önemli bir şey değildir. Galatasaray için önemli olan Avrupa’dır. 2 puan almış, 1 gol atmış. Galatasaray tarihinin en kötü Avrupa maceralarından birini yaşadı. Ekonomik nedenlerden dolayı diyorlarsa verilen maaşlara bakalım. Dünyada paralara baktığımız zaman çok iyi paralar verildiğini görüyorum. Schalke’nin verdiği rakam maaş bütçesi 32 milyon Euro’yu geçmiyor, Dortmund’da 48 milyon Euro’yu geçmiyor. Türkiye’de şampiyonluğun adayı her zaman bizizdir. Avrupa konusunda bakış açımızı ve vizyonumuzu değiştirmemiz lazım. Başka türlü işin içinden çıkamayız. Çok ciddi tedbirler almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.  (İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ