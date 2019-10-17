17 Ekim 2019 Perşembe 16:48:35 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 16:53:31
Ahmet Nur Çebi'nin yönetim listesi belli oldu
Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak olan seçim öncesi başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, yönetim listesini yedek isimlerle birlikte Divan'a teslim etti.
İşte Ahmet Nur Çebi'nin yönetim listesi:
Emre Kocadağ
Adnan Dalgakıran
Fatih Hakan Avşar
Mesut Urgancılar
Kemal Erdoğan
Enis Ulusoy
Erdal Torunoğulları
Berkan Gocay
YEDEKLER
Umut Şenol
Bilgehan Sürmen
Hakan Daltaban
Fırat Fidan
Ali Efe Bezci
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