Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör adayı Sergen Yalçın

Beşiktaş'ta Fikret Orman ayrılırsa başkan adayları arasında en güçlü adayların Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı'nın olduğu ortaya çıktı.

Özellikle Çebi'nin camiadan büyük destek aldığı öğrenildi. İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay'ın da adaylık için nabız yokladığı öğrenildi.

ÇEBİ'NİN ADAYI SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'ta adı başkan adayları arasında geçen Ahmet Nur Çebi'nin göreve gelince Sergen Yalçın'la anlaşacağı öne sürüldü.

(Takvim)