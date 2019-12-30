Ahmet Nur Çebi'nin çileği Cenk Tosun

Beşiktaş formasıyla 4 sezonda ortaya koyduğu başarılı performansın ardından 2018’in ara transfer döneminde 23 milyon Pound karşılığında Everton’a giden Milli yıldız için de temasların başladığı öğrenildi.

Everton’a transferinde görüşmeleri yapmıştı

Yıldız ismin İngiliz ekibine transferi döneminde yönetimde İkinci Başkan olarak görev yapan ve Ada kulübüyle görüşmeleri bizzat yürüten Ahmet Nur Çebi, ikinci adamken gönderdiği oyuncuyu, Başkan koltuğunda oturduğu dönemde geri almak istiyor. Forvet transferi konusunda yönetimdeki kurmaylarına Cenk Tosun’u işaret eden Çebi’nin, mali şartların oluşması halinde 28 yaşındaki futbolcuyu tekrar Beşiktaş’a kazandırmak istediği kaydedildi.

Ancelotti geldi ama yine süre alamadı

Premier Lig ekibi Everton’daki macerasına oldukça iyi başlayan ancak Merseyside temsilcisinin Sam Allardyce’la yollarını ayırıp Marco Silva’yı takımın başına getirmesinin ardından fazla süre alamayan Cenk’in, Everton’da mutsuz olduğu biliniyor... Alınan başarısız sonuçlar sebebiyle Silva’yı gönderen ve yerine Carlo Ancelotti’yi getiren Premier Lig temsilcisinde İtalyan teknik adamın ilk 2 maçta Cenk’e süre vermemesi sonrası tecrübeli futbolcunun da Ocak’ta ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Kulübüyle 2022 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Cenk için Beşiktaş’ın kiralama teklifinde bulunması bekleniyor.

(Fanatik)