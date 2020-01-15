Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: TFF ile anlaşmadan mümkün değil

Beşiktaş ile TAB Gıda arasında, bugün gerçekleştirilen imza töreniyle sponsorluk anlaşması imzalandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi törende yaptığı konuşmada "Kulüplerimiz için sponsor destekleri bu süreçte çok önemli. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a sponsor oldukları için TAB Gıda'ya teşekkürler. Beşiktaş taraftarı katkı verdikçe bize çok büyük maddiyat gelecek" dedi.

Çebi, Beşiktaş'a özel hazırlanan menü ile ilgili "Taraftarımıza şimdiden afiyet olsun. TAB Gıda'dan Beşiktaş menüsünü seçsinler. Bize destek olmalarını rica ediyorum." dedi.

TRANSFER SPONSORLUĞU

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu'nun; "Taraftar takımını ne kadar desteklerse biz aracı olacağız" sözlerine verdiği yanıtta transfer sponsorluğu mesajı verdi.

Ahmet Nur Çebi transfer için; "Umarım bunun için ayrı bir sponsorluk anlaşması yaparız. Teşekkürler" dedi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

TAB Gıda Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kurdoğlu anlaşmanın detaylarını açıkladı. İşte o sözler;"Beşiktaş'ın burada gerçek sponsoru taraftar olacak. Beşiktaş menülerini tercih edenler takımlarına pratik bir şekilde destek olacak. 5 yıllık süreci kapsayacak"

"TFF İLE ANLAŞMA YAPMADAN TRANSFER ZOR"

"TFF'nin lisanslama bölümünden koyulmuş olan sınrılar, sadece Beşiktaş'ı değil diğer takımları ilgilendiriyor. Transfer yapabilecek noktaya, kurum ile yaptığımız görüşmeye rağmen gelmiyorlar. Esnemiyorlar. Kendileri bu konuda taviz vermeyeceklerini defalarca söylediler. Biz hala ısrarcı şekilde değiştirmelerini, tekrar açıklık getirmek istiyorum, içerisinde bulunan, hakkımız olan durum. 30-40, 40-30 konuları TFF'nin takdirinde, saygı duyuyorum. İşin esası gelir ile gider esaslarına dayanan konularda hakkımız var. Faiz bu ülkenin en büyük belası. Biz de normal hakkımız istiyoruz. Bunun bize yansıtılması konusunda ısrar ediyoruz. Beşiktaş'ı riske edebilecek hiçbir şeye girmek istemiyorum. Yönetim kurulumuzun da kararı bu. Biz burayı toparlamaay ve zayiatları sonlarndırmaya geldik"

GUILHERME İLE TRANSFER GÖRÜŞMESİ

"Bahsi geçen futbolcuyla aramıza hiçbir görüşme olmamıştır. Menajerler bu dönemde çok aktif oluyorlar. Kendileri bu konuda bize geldiler. Şartlarını sorduk. Kendilerine pozitif cevap verilmemesine rağmen bunun böyle yansımasını doğru bulmuyorum. Gereken çalışmaları TFF nezdinde arkadaşlar yapıyorlar, son ana kadar yapacaklar. Bu olmazsa biriyle görüşmek doğru değil. Yine de şartları sormak ayıp değil diye düşünüyorum"

AHMET ÜRKMEZGİL'E CEVAP

"Ahmet Ürkmezgil ile birlikte çalıştık. Son 2 senede birbirimize şikayet etmekten başka bir şey yapmadık. O da, ben de muzdariptik. Bugün bakıyorum, muzdarip değilmiş gibi ifadeler söz konusu. Ben kendisini aradım. Yanlış anlaşıldığını söyledi. Ahmet Ürkmezgil'in sanıyorum bir kırgınlığı var bize. Sanırım AVM'den kaynaklanan bir durum var. Verdiği mücadeleyi biliyorum. O konudaki desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Ahmet Bey'e emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum"

BİZ ATILAN BU İMZALARI GÖREMEDİK

"Bilmek başka şey, onaylamak başka şey. Herkes bilir ama onay makamı değilseniz başka bir şeydir. Biz geldiğimizde Futbol AŞ'nin yönetim kurulu kararlarında, asıl harcamalarını ifade eden futbolcu transferlerinin yönetim kurulu karar defterlerinde alınmadığını ve dolayısıyla Futbol AŞ'de yöneticilik yapan arkadaşlarda bir sorumluluk olmadığını söyledim. Değilse, Ahmet Bey gelsin ayrı şekilde değerlendirilir. Biz bu imzaları görmedik. Bilgisi olabilir ama onayı olup olmadığını bilmiyorum. Onayı varsa yönetim kurulu karar defterinde niye yok. Kırgınlık içerisinde bunları söylüyor. Bilmek başka şey, onaylamak başka bir şey. Ahmet Ürkmezgil bu konulara açıklık getirmeli"

HERHANGİ BİR FUTBOLCUDAN 'FEDA' İSTENDİ Mİ?

"TFF'nin vergi yasasında yapılacak herhangi bir değişiklikte yeni kanun geçerli olacak diyor. Yeni vergi yasasına göre 15'ten yüzde 40'a geçeceğimiz için 15'lik hakkımızdan vazgeçmek istemiyoruz. Kimseden herhangi bir indirim talebimiz yok. Futbolcularımızdan 'Gitmek istiyoruz' yok. Futbolcularımızı transfer etmek isteyen yok. Şu an için herhangi bir durum söz konusu değil. Sözleşmeleri devam edenler var. Karşılıklı anlaşırsa bir şeyler olur. Şimdilik böyle bir gündem yok. Devam eden arkadaşlarla ilgili bir süreç var. Oturup konuşacağız. Bütçeyi artık siz yapamıyorsunuz. Bütçeyi devlet ve TFF yapıyor. Olmayan para bütçeye konmaz. Olmayınca borç oluyor, krediden faiz oluyor ve çığ gibi büyüyor. Biz yürüyebilir hale gelen bir kulüp olmak istiyoru"

KÜLÜPLERİN SATILMASI GÜNDEMDE DEĞİL

"Kulüplerin satılması gündeme gelmedi. Gündeme gelmiş olsa toplantılar kısa sürerdi. Kulüplerin camialara ait olması ve yürütülmesi amaçlanmıştır. Gerekli plan ve desteklerin neler olabileceği tartışılmıştır. Sayın Spor Bakanıma teşekkür ediyorum. Bir çalıştay yapılıyor. Bu çalıştayta kulüp başkan ve yöneticleirnin son derece planlı programlı olduklarını gördük. Savurganlığa karşı yasalarla nasıl önlem alınabileceği görüşülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ile 2 saat sohbet etti. Bize vakit ayırdı. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bir defa Türk futbolu ile ilgilenen bir Cumhurbaşkanımız var. Herkesin bu işi belirli plan içerisinde yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Kulüpler Yasası, Gazi Meclisimizde yasalaşacaktır. Kavgadan uzak bir süreç umuyorum. Geldiğinden beri TFF başkanının en doğru sözü oldu, destek veriyorum. "Herkes birbirinin cesetleri üzerine basarak yükselmeye çalışıyor" ifadeleri doğru. Biz Beşiktaş olarak böyle yapmıyoruz. Diğer kulüplerin de bu ifadeyi ciddiye almalarını istiyorum"

LİMİT İÇİN HERHANGİ BİR FORMÜL VAR MI?

"Hile hurda düşünmüyoruz. Biz Beşiktaşız, neysek oyuz. Bir taraftarımızı bile zan altında bırakacak bir hileye hurdaya başvurmayız"

ÖNCEKİ YÖNETİM, BURAK İLE SÖZLEŞME YENİLEDİ Mİ?

"Burak Yılmaz ile öyle deniyor. Bakacağız. Uzatılmışsa burası bir kurum. Devam ederiz. Burak faydalanmayı umduğumuz, kaliteli bir futbolcu"

TFF KURALLARI ESNETİR Mİ?

"Tahmin etmiyorum böyle bir şey yapmayacağını. Büyük bir suç ve günah. Bir şey varsa vardır, kurallar vardır, herkes uyar. Geriye dönük çok ciddi suçlamalar ve zan altında kalırlar. Sanmıyorum böyle bir şey yapabileceklerini.

AJDIN HASIC

"Benim bakış açım öncelikle şu. Bütçede böyle bir yer yok. Ancak yapılmış. Biz bir kurumuz. Karşı taraf ile de haklarımız olduğunu düşündüğümüz şeyleri ifade ederek çözüm arayışındayız. Ne kaybetmek, ne de teslim olmak istiyoruz. Ortak bir bulma arayışındayız. Umarım olur. 100 bin euro maaş alan bir futbolcu için 2 milyon euro imza parası anlamlı gelmiyor. Bunu çözmeye çalışıyoruz"

MHK-VAR KAYITLARI

"VAR konusu bir defa Beşiktaş başkanı ve yöneticileri olarak şunu biliyoruz ki, futboldaki uzlaşmazlıkların gideceği yer Tahkim'dir. Tahkim'e gidebilmek için ön bir kural var. Önce TFF'ye gideceksiniz, onun sonucunu aldıktan sonra bana geleceksiniz diyorlar. Biz TFF'ye diyoruz ki, bize olumlu veya olumsuz bir karar ver. Ver de biz Tahkim'e gidebilelim. VAR ile ilgili bize menfi değil müspet bir karar verin. Menfi ise verin de biz Tahkim'e gidelim. Adaletin tecelli edeceği yerde bu konunun görüşülmesini istiyoruz. Yönetim kurulu gündemine alınacak mı, alınacaksa nasıl bir karar alınacak onu bekliyoruz."

CANER, ATIBA, GÖKHAN'IN BİTEN SÖZLEŞMELERİ

"Bugün için bunlar çok erken. 3 gün sonra, 30 gün sonra iç transferimi bitirmek mecburiyetim yok. Onların daha zamanı var. Arkadaşlar ile şampiyonluk için yola çıktık. Ben hala çok umutluyum şampiyonluktan. Bugünün konusu iç transfer değil. Şampiyonluk kupası. Bu konuda anlaştık zaten. Bugün için konu futbol oynamak ve mevcut futbolcular için şampiyon olmak."