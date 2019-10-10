Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması geldi

Beşiktaş Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün divanına topladığı 250 imzayı iletti.

Çebi, adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Olağanüstü genel kurul kararı alındı, seçildi. Kısa zaman içerisinde hazırlanmaya gayret ettik, arkadaşlarımla beraber çalışmalarımı tamamladım ve divana arz ettim. Türk sporuna hayırlı olsun. Epey adaylı bir seçim olacak. Tek bir temennim var, seçim süreci içerisinde, adayların nezaketini muhafaza etmelerini istiyorum. Ne olursa olsun, sonuçta seçim sonrası "Sayın başkanım" denilecek kazanana. Dolayısıyla, Beşiktaş'ın bu zor günlerinde aday olanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. zamanla politikalarımızla ilgili açıklamalarımız yapılacaktır."