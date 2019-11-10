Ahmet Nur Çebi ve eşi Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ü andı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Çebi ile eşi, Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasını ziyaret etti.

Ahmet Nur Çebi ve eşi Berna Çebi, burada Atatürk için saygı duruşunda bulundu.