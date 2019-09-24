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24 Eylül 2019 Salı 12:26:44 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 12:27:47

Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi nereli?

Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. 2012 yılından itibaren Fikret Orman başkanlığındaki taraftarı olduğu Beşiktaş jimnastik kulübünde 2. Başkanlık görevini yürütüyor. Fikret Orman'ın istifasını açıklamasının ardından 2. Başkanlık görevini yürüten Ahmet Nur Çebi hakkında aramalar yoğunlaştı. Ahmet Nur Çebi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

Ahmet Nur Çebi, 2012 yılından itibaren Fikret Orman başkanlığındaki taraftarı olduğu Beşiktaş jimnastik kulübünde 2. Başkanlık görevini yürütüyor. Fikret Orman'ın istifasını açıklamasının ardından 2. Başkanlık görevini yürüten Ahmet Nur Çebi merak konusu oldu. Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ahmet Nur Çebi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

Ahmet Nur Çebi, 1959 yılında Trabzon‘da doğmuştur. Annesinin adı Ayten Çebi’dir. Babası iş adamı Yaşar Kaptan Çebi’dir. Babası sanayici olup demir çelik ticareti yaptığından işi gereği Karabük‘e 1964 yılında göç etmesi nedeniyle Ahmet Nur Çebi Karabük’te eğitim gördü. 1978 yılında TED Karabük koleji lisesinden mezun oldu. Ardından 1983 yılında Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. Yurtdışında bu konuda bir buçuk yıl eğitim gördü. Tayfun Çebi ve Arzu Efe adında kardeşi vardır.

Üniversite bitince 1985 yılında Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı’nda yedek tamamladı.

Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Babası Yaşar Kaptan Çebi ve kardeşi Tayfun Çebi ile beraber demir çelik sanayiinde, 1964’te Karabük’te babasının kurduğu haddehaneden (demir çelik üretim tesisi) bir adım öteye geçerek, 1990 yılında Çorlu’da bir haddehane yatırımı daha yaptı. Bunu takip eden üç sene sonrasında Marmara Ereğlisi’nde bir liman yatırımı gerçekleştirdi. Onun hemen akabinde bu limanın yapımına gerekçe olan asıl büyük yatırımını yaptı. 2001’de bir buçuk milyon ton kapasiteli demir çelik izabe tesislerini, 2002’de izabe tesisi ile beraber çalışan bir milyon ton kapasiteli haddehaneyi ve 2005’te de kendi enerjisini üretebileceği bir elektrik santralini devreye aldı.

Bu arada armatörlük ile ilgili büyük yatırımlar yaptı.

Ahmet Nur Çebi, 1986 yılında Berna Çebi ile evlendi. Elgiz Nur (d.1988), Mina Nur (d.1993), Yaşar Kaptan (d.1995) adlarında 3 çocuğu vardır.

Ahmet Nur Çebi, 2012 yılından itibaren Fikret Orman başkanlığındaki taraftarı olduğu Beşiktaş jimnastik kulübünde 2. Başkanlık görevini yürütüyor.

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