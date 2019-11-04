04 Kasım 2019 Pazartesi 11:14:19 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 11:15:11
Ahmet Nur Çebi işten çıkarmalarla yıllık 2,5 milyon TL tasarruf sağladı
Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ta başkanlığa seçilmesinin ardından kulübün profesyonel çalışanları ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuş ve gerekenin yapılacağını söylemişti.
Çebi ve ekibinin yönetime gelmesiyle birlikte görevlerinden ayrılan profesyoneller sayesinde yıllık 2.5 milyon TL tasarruf yapıldı. İlerleyen günlerde de kulübün içerisinde farklı görevlerde yer alan bazı isimlerle yolların ayrılabileceği öğrenildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT