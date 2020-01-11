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11 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 00:02:40

Ahmet Nur Çebi: Hesabı da Fikret Orman vermeli

"İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır. Biz buraya yanlışları önleyebilmek için geldik."

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi. Önceki gün yapılan Futbol A.Ş. Genel Kurulu’nda eski Başkan Fikret Orman’ın ibra edilmemesi ana gündem maddesi oldu. Çebi, “Bir önceki dönemde 10 milyon TL kâr eden bir kurumun, bir sonraki dönem 307 milyon TL zarar etmiş olması ibra edilmemeyi getirmiştir. Futbol AŞ’deki kararların altına imza atan Fikret Orman’dır. Hesabı da Fikret Orman vermelidir. Yönetim kurulundaki arkadaşlar atmadıkları imza için sorumlu tutulamaz” dedi.

KENDİMİZİ FEDA EDERİZ

Başkan Çebi, “İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Camianın da ibra edilmeme konusunda talebi ve baskısı vardı. Eski Başkan Fikret Orman, görev yaptığı dönemdeki faaliyetleri ve işlemleri dolayısıyla ibra edilmemişti. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır. Hukuki bir süreç başlayacak. Bu hususta soru işaretleri doğmuştur ve bunlar cevaplanmak zorundadır. Biz buraya koltuk için gelmedik, yanlışları önleyebilmek için geldik. Biz Beşiktaş için kendimizi feda etmeye geldik” yorumunu yaptı.

BİZE TARİH VERMİYORLAR

Çebi, “Beşiktaş Futbol A.Ş’nin başkanlığı için Erdal Torunoğulları’nı düşünüyorum ama onlar kendi aralarında oturup karar verecekler. TFF’nin limitleri aşan takımlara uygulayacağı cezalar ağır. Cezaları biliyorsunuz. Beşiktaş’ı böyle bir sıkıntının içine atamam. Her koyun kendi bacağından asılır. Faiz durumundaki farkın bizim limitimize eklenmesi gerektiğini söyledik. Bu konuda Tahkim’e de gittik, ‘Değerlendiriyoruz’ dediler. Ne zaman? 31’inde transfer bitecek ama bize tarih bile vermiyorlar. Durum oldukça karışık” diye konuştu.

(Akşam)

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