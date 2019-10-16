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16 Ekim 2019 Çarşamba 11:54:15 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:00:38

Ahmet Nur Çebi: 'Fikret Orman'a hakkımı helal etmiyorum'

Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayı Ahmet Nur Çebi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayı Ahmet Nur Çebi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başkan Fikret Orman'ın açıklamalarına tepki gösteren Çebi, "Dün beni acıtan bu olay yaşadım. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Ben Şenol Güneş ile ekip değilmişim. Bunu söyleyen, bana 'ağabey' diyen, biz demeyi başaramayan, sürekli ‘ben’ diyen ve 6.5 yıl birlikte görev yaptığım insan. Fikret Orman'a hakkımı helal etmiyorum" dedi.

 

İşte Çebi'nin açıklamaları:

"Bizde bindirilmiş kıtalar yok. 'Benim şu kadar oyum var.’ diyip, kongrelere hakim olanların devrinin artık kapandığını göstermemiz gerekiyor. Genel Kurul'da herkesin gelip oy kullanmasını rica ediyorum. Beşiktaş'ın marka değerini daha da yukarı çıkaracak olan genel kuruldaki adet, Beşiktaş için önem ifade etmektedir. 19 yıldan beri birileri bırakıyor. Gelenler aynı mantaliteyle devam ediyor. Sayın Serdal Adalı'nın bu düzenin temsilcisi olarak göreve talip olduğunu görüyorum. Yeni bir düzen planlıyorum. Hiçbir Beşiktaş çalışanı Beşiktaş Kulübü'nden maaş alarak birilerine çalışamaz. Bu düzenin değişmesi lazım."

İkinci Başkanın haberi olmadan kuşlar uçar!

"Serdal Adalı 7 yılı denetleyeceğini söylüyor. Ben kendisine bunu 10 yıla çıkaralım diyorum. Alves'ler, Bebe'ler dönemine bir bakalım. Söz veriyorum, kendi dönemim ve öncesindeki 3 yılın denetlenmesi için baskı yapacağım. Beşiktaş'ta kararları başkan alır. Sayın başkan bunu ifade etmiştir. Benim haberim olmadan Beşiktaş'ta kuş uçmaz diyor. İkinci başkanın haberi olmadan kuşlar uçar! Ben İcra Kurulu başkanıydım. Birçok şeyin İcra Kurulu'ndan geçmeden icra edilmediğini gördüm. Paralar nerede?' sorusunun benim aracılığımla taraftara sordurulduğunu yaymaya çalışıyorlar. Sayın Deniz Atalay 'Paralar nerede? Ahmet Nur Çebi'ye sorun' demiş, ben de diyorum ki 'Gelin sorun. Ben Futbol AŞ'de hiç görev almadım. Bana bu görevi veren Fikret Orman'a da teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a olan sevgim adına bu göreve talip oldum."

Hakkımı helal etmiyorum

"Dün benim içimi acıtan bu olay yaşadım. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Ben Şenol Güneş ile ekip değilmişim. Bunu söyleyen, bana 'ağabey' diyen, biz demeyi başaramayan, sürekli ‘ben’ diyen ve 6.5 yıl birlikte görev yaptığım insan. Fikret Orman'a hakkımı helal etmiyorum. Nasıl bir hırslı dünyadayız. 3 aylığına göreve gelecek olsam bu kadar mücadele etmezdim. Kaybolmaya başlayan değerlerimizi ayakta tutmak için geldim. Allah hep iyilerin yanında oluyor. Kötülerin yanında olmuyor."

Abdullah hoca ile devam

"Abdullah Avcı'nın kötü bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Kötü giderse zaten gereğini yapar. Ama bir ocak ayını göreceğiz. Abdullah hocaya inanıyorum."

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