Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ta son 7,5 yılı denetlemek için harekete geçti

STAR

BEŞİKTAŞ’TA 20 Ekim’de yapılan olağanüstü genel kurulda ezici çoğunlukla başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, kulübün ekonomisini düzeltmek için yoğun çaba harcıyor. İlk etapta futbolcuların ve çalışanların birikmiş borçlarını ödeyen Siyah-Beyazlılar’ın Başkanı, bir taraftan da geçmişe dönük hesapların incelenmesi için heyet kurma çalışmalarına devam ediyor. Çebi’nin anlaşacağı tarafsız denetleme şirketinin, Kartal’ın son 7.5 yılını araştıracağı bildirildi.

ÇEBİ, KENDİ DÖNEMİNİ DE İNCELETECEK

Kartal’da son mali kongrede 2 milyar 495 milyon 267 bin TL borç açıklanmıştı. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim, borcun 2.5 milyar TL’ye yaklaşmasında hatası olanları ortaya çıkartmak istiyor. Çebi’nin incelenmesini istediği bölünde içinde kendisinin ikinci başkanlık yaptığı dönem de bulunuyor. Beşiktaş’ta daha önce eski başkan Fikret Orman, Ernst&Young şirketine Yıldırım Demirören dönemini denetletmiş ancak sonuçları kamuoyu ile paylaşmamıştı.