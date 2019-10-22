Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim futbolcuların 17 milyon Euro'luk alacağını ödeyecek

Beşiktaş'ta yeni yönetim acil olarak bekleyen para konusunda elini çabuk tuttu ve futbolcuların yaklaşık 17 milyon Euro'luk birikmiş alacağını arasında topladı. İlk olarak futbolcuların parasını ödeyecek olan yönetim, alacağı borçsuzluk kağıtlarını dekontlarla beraber UEFA'ya göndererek gelebilecek bir men cezasının önüne geçecek. Ardından bazı yöneticiler İsviçre'ye giderek, UEFA yetkilileri ile görüşmeler yapacak.

10 MİLYON TL'DEN KURTULDU

Bu kritik dönemde yeni yönetime güzel bir haber geldi. Vodafone Park'taki saha kenarı reklamlarını kiralayan Aktif Reklam şirketiyle anlaşma feshedilmiş ve konu mahkemelik olmuştu. İlk dava sonucunda Beşiktaş lehine verilen karar sonrası Aktif Reklam istinaf mahkemesine gitse de sonuç değişmedi. Beşiktaş'ın borcu olmadığına karar verildi. Aksi durumda kulüp 10 milyon TL ödemeyle karşı karşıya kalacaktı.

(Sabah)