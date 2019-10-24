24 Ekim 2019 Perşembe 21:19:07 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 22:07:10
Ahmet Nur Çebi başkan olarak ilk maçına çıktı
Beşiktaş, hafta sonunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi yönetiminde ilk maçına çıktı.
Ahmet Nur Çebi; babası Yaşar Kaptan Çebi, eşi Berna Çebi ve kızlarıyla tribünde yer aldı.
Öte yandan bu sezon beklentileri karşılayamayan Beşiktaş'ın Braga ile oynadığı karşılaşmada tribünler dolmadı.
Vodafone Park'ın tribünlerinde boşluklar göze çarparken, karşılaşmayı yaklaşık 15 bin taraftar izledi.
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