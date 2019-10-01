01 Ekim 2019 Salı 11:17:43 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 11:20:08
Ahmet Nur Çebi başkan adaylığı için ilk adımı attı
Siyah-Beyazlılar’da Başkan Fikret Orman, olağanüstü genel kurul kararı almıştı.
Bu gelişmenin ardından seçimin, 13 Ekim’de çoğunluk sağlanamazsa 20 Ekim’de yapılacağı duyurulmuştu. Genel kurulda aday olması beklenen isimler arasında yer alan Beşiktaş eski ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi için şimdiden 250 üyenin noter onaylı destek dilekçelerini divan kuruluna sunduğu bildirildi. Diğer adayların da bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
(Fanatik)
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