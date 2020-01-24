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24 Ocak 2020 Cuma 09:28:03 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 09:34:42

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı ile yolları ayırıp Steven Gerrard'ı takımın başına getirmek istiyor

Ahmet Nur Çebi başkanlığa seçildikten sonra alacakları dağıttı, 6 maçlık galibiyet serisiyle işler yoluna girdi. Ardından ödeme krizi yine başladı, Kartal son 8 maçta 7 yenilgi aldı. Yönetim Abdullah Avcı’yı göndermek istiyor ama yerine getirilecek teknik adam için kaynak yok. Harcama limiti nedeniyle transfer de yapamayan Kartal’ın eli kolu bağlı durumda. Ahmet Nur Çebi'nin hayalindeki teknik adam ise Steven Gerrard.

Ligde 5. haftayı düşme hattında geçen Beşiktaş’ta 20 Ekim’deki kongrede Ahmet Nur Çebi başkanlığa seçilince oyunculara biriken ödemeler yapılmış, çıkış başlamıştı. 6 maçlık galibiyet serisiyle Siyah- Beyazlılar 14. haftada zirvenin 3 puan gerisinde 2. sıraya yükselmişti. Ancak gelirlerin büyük kısmının temlik altında olması nedeniyle ödemeler bir kez daha aksayınca takım içinde huzursuzluk başladı, bu durum da direkt sonuçlara yansıdı.

Zor günler bekliyor

Son 8 maçta 7 yenilgi alan ve zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş’ta yönetim, Abdullah Avcı ile yolların ayrılması konusunda hemfikir. Ancak tazminat ve getirilecek hoca için kaynak olmadığından Avcı için bu hamle yapılamıyor. Limit nedeniyle transfer de yapamayan Kartal’ı zorlu bir süreç bekliyor.

Ahmet Nur Çebi'nin hayali Steven Gerrard

Başkan Çebi’nin göreve geldiğinde aklındaki teknik adamın Steven Gerrard olduğu öğrenildi. Çebi hâlâ İngiliz çalıştırıcıyı istiyor ama şartlar elini kolunu bağlıyor. 2018’de Rangers’a imza atan Gerrard yıllık 1.6 milyon Pound (12.5 milyon TL) alıyor.

İskoçya takımıyla 2024’e kadar sözleşmesi olan 40 yaşındaki teknik adamın hayali Rangers’taki görevi bittikten sonra bir dönem kaptanlığını yaptığı Liverpool’u çalıştırmak. Kırmızılar’ın Kloop ile sözleşmesinin de aynı tarihte bitecek olması, Gerrard - Liverpool birlikteliğinin mümkün olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

(Fanatik)

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