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07 Ocak 2020 Salı 00:08:00 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 00:08:37

Ahmet Dalgakıran: Biz sadece adalet istiyoruz

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, tüm kulüpler ve Türkiye'deki ligler için adalet beklediklerini söyledi.

Dalgakıran, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamada, futbolda adaletin güç dengeleri oranında oluştuğunu belirterek, "Güçlü adil değilse adalet tecelli etmiyor. Adaleti sağlamak için güçlü olmak zorundasınız, güç de masalara vurarak olmuyor. Çok masa yumrukladık, bu işten en zararlı çıkan Beşiktaş'ın olduğunu biliyoruz." dedi.

Futbolun endüstriyel bir faaliyet olduğunu ve adaleti kendileri gibi haksızlığa uğramışlarla beraber çözebileceklerini kaydeden Dalgakıran, "Bu rekabeti dizayn etmek isteyen insanlar mutlaka olacak, dünyada da olacak. Diğer haksızlığa uğramış unsurlarla iş birliği yapmalıyız. Sistemi sorgulamalıyız. Hakem hatalarının 5 yıl içinde eşit dağılması gerekiyor. Öyle olmuyor demek ki bu bir hata değil. Senin yetiştirdiğin hakemler hata yapmayacak ya da dünyadaki seviyelerde olacak."

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını açıklaması gerektiğini anlatan Dalgakıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şeffaflık nerede, VAR kayıtlarını çıkaracaksın. Herkes her şeyi bilecek. Kayıtların açıklanmasıyla ilgili olarak, bu baskı sürecek. Masa yumruklamayız, maçtan sonra gaz alma gibi popülist şeyler yapmayız. Bir şeyin değişmesi gerekiyorsa sonuna kadar gideceğiz. Her hatanın bedeli olacak, o hataların bedelini de ödeyecekler. Bütün kulüpler, bütün ligler için bu adaleti istiyoruz. Adalet varsa ligimin değeri artacak."

Yaşananlardan dolayı fayda sağlayan takımlar olduğu kadar zarar gören ekiplerin de olduğunu savunan Dalgakıran, "Şüpheli bir durum var. Konuyu takip edeceğimizi söylüyoruz. Toparlandıkça bambaşka şekilde de takip edecek mekanizmaları öne süreceğiz. Asıl bizim ülkede VAR kayıtlarının açık olması gerekiyor. Gerekirse dışarıdan hakem getirelim. Oradaki güçlerin etkisinde olduğunu çok net görüyoruz. Bir takım biraz öne geçerse geri al, atbaşı yarış gitsin. Hep beraber değer kaybettik." ifadelerini kullandı.

"Geleceği planlamaya çalışıyoruz"

Dalgakıran, kulübü yaşadığı zorluklardan çıkarmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Bir yandan mevcut ağır sorunlarla uğraşırken, bir yandan da geleceği planlamaya çalışıyoruz. Ekonomik koşulları biz oluşturmadık. Bunları değiştirecek herhangi bir argüman da yok. Dar bir alanda oynuyoruz. Bu alan giderek genişleyecek, 2-3 yıl içinde Beşiktaş'ı istediğimiz yere getirmeyi arzu ediyoruz. Öyle bir tüzük hazırlayacağız ki bizden sonra kimse kulübü bu hale getirmeyecek." diye konuştu.

Yeniden yapılandırmaya da değinen Dalgakıran, şunları söyledi:

"Ziraat Bankası ile anlaşma yapılmış. Yeniden yapılandırma, öyle bir şey yok. Bu yapılandırmayla bankalar paralarını alamıyor, kulüp de bu anlaşmayla kurtulmuyor. Neden bu anlaşmayı yaparsın? Yeniden yapılandırmayla ilgili çalışmamız var. 10 yıl vadeli, 2 yıl ödemesiz bir kredilendirme çalışması yapılırsa, gelirlerimizi nasıl artıracağımızı nereye gideceğimizi ve nereye gideceğimiz net tablolarla çıkardık."  

Hasic konusu

Eski yönetim döneminde transfer edilen genç oyuncu Ajdin Hasic'in durumuna değinen Dalgakıran, "Hasic şu an 18 yaşında. Sözleşme yapmışlar, onu da inceliyoruz. İzleme ekibine 'Bu çocuğu canlı izlediniz mi' diye soruyoruz, 'hayır' deniliyor. Başkan, asbaşkan, menajer oturuyor 'bu çocuğun geleceği var, bunu alalım' diyor. Ama bize uymuyor. 100 bin avro alacak çocuğun 2 milyon lira imza parasının olması kafamızı karıştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hasic için imza parasının yanında 4 yıl içinde 1,5 milyon avroluk bir maliyetinin daha bulunduğunu belirten Dalgakıran, "Geçmiş yönetimin hatalı pazarlık yaptığını düşünüyorum. 5 kişi paylaşacakmış bu parayı, kimler olduğunu bilmiyorum. 'Bu çocuktan eminseniz gelin satışının yüzde 50'sini size verelim' diyoruz. Menajerler yanaşmıyor. Hasic'i oynatmak istiyoruz ama bu şekilde değil." şeklinde konuştu.

TFF'nin açıkladığı harcama limitine göre Beşiktaş'ın 2 milyon liralık bir opsiyonunun olduğunu kaydeden Dalgakıran, limitin artması için başvuruyu yaptıklarını söyledi.

Amatör şubelerde bir tasarrufun olup olmayacağı sorusunu Dalgakıran, "Realite neyse o gerçekleştirilecek. Mayıs ayına kadar 700 milyon açığımız var. 'Ödeyin" diyorlar. Ahmet Nur Çebi bütün servetini satsa mayıs ayına kadar ödeyemez. 80-100 milyon kaynak ayrıldı, bir ay içinde hepsi gitti." diye yanıtladı.

Kulüp için bir hikaye yazmaya geldiklerini aktaran Dalgakıran, "Onu da öyle ya da böyle yazacağız. Bu çöküşü büyük bir dönüşüme çevireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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