Ahmet Çakar: 'Fenerbahçe kazanmasın diye talimat gelmiş'

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 1-0 yenildiği maçın ardından Ahmet Çakar'dan flaş bir iddia geldi. Fenerbahçe'nin maçı kazanmaması için talimat geldiğini iddia eden Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki yazısı ve Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programdaki yorumlarında, "Fenerbahçe kazanmasın' der gibi talimat vermiş" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin hakkının yendiğini dile getiren Çakar, "Trabzonspor maçının bittiği andan Fenerbahçe maçının başladığı ana kadar çok tuhaf şeyler olmuş. Bu ahlaksızlığı kim, nasıl, hangi kanallarla yaptı bilmiyorum. Ama birisi dün 'Fenerbahçe kazanmasın' der gibi talimat vermiş. Önceki gün Trabzonspor'un hakkı yendi. Fırat ve VAR'daki hakem, puanları çaldılar. Ve bundan çok rahatsız olan MHK ve federasyon korktular, hem de ağır korktular ve birileri mutlaka Arda Kardeşler'e, 'Aman Arda, canım kardeşim!" dedi ve dün geceki rezillikler yaşandı" dedi.

Fenerbahçe'nin iki penaltısının verilmediğinin altını çizen Çakar, "Fenerbahçe çok kaçırdı, gol yediler, kaybettiler ama dün gece Zekeriya ve VAR'ın sonu olmuştur. Fenerbahçe'nin lehine verilmesi gereken en az 2 penaltı var. İlki Vedat Muriqi kafayla vuruyor, bir metre önündeki kolu normal yende olmayan oyuncunun koluna çarpıyor. Diğeri ise Vedat Muriqi topa vururken arkadan dizine darbe alıyor. İkisi de penaltı. Hakem uyuyor, pek tabii ki VAR hakemi de narkoz altında" şeklinde konuştu.