Ahmet Bulut: Talisca'nın Türkiye'ye dönmesi çok zor
Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca için menajer Ahmet Bulut'tan açıklama var.
Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca için menajer Ahmet Bulut'tan açıklama geldi
Sık sık Türk takımlarının gündemine gelen Talisca konusunda NTV mikrofonlarına konuşan Ahmet Bulut, Brezilyalı oyuncunun Türkiye'ye dönmesinin mümkün olmadığını söyledi.
Ahmet Bulut açıklamasında, "Talisca'nın Türkiye'ye transferi çok zor olur. Hem yüklü bonservis verdiler hem de astronomik maaşı var. Çin'den ayrılması için maaşının %90'nı yine takımının ödemesi lazım ya da bırakması lazım ki böyle bir şey olsun. Bunu öngörmüyorum. Bu kolay değil. Ayrıca Talisca, Çin'de takımın yıldızı ve ayrılacağını düşünmüyorum" dedi
Talisca'nın Çin'de 8 milyon eurodan fazla kazandığını söyleyen Ahmet Bulut, Türkiye'de bir takımın bu seviyelere çıkamayacağının altını çizidi.
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