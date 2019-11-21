Ahmet Bulut: Talisca'nın Türkiye'ye dönmesi çok zor

Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca için menajer Ahmet Bulut'tan açıklama geldi

Sık sık Türk takımlarının gündemine gelen Talisca konusunda NTV mikrofonlarına konuşan Ahmet Bulut, Brezilyalı oyuncunun Türkiye'ye dönmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Ahmet Bulut açıklamasında, "Talisca'nın Türkiye'ye transferi çok zor olur. Hem yüklü bonservis verdiler hem de astronomik maaşı var. Çin'den ayrılması için maaşının %90'nı yine takımının ödemesi lazım ya da bırakması lazım ki böyle bir şey olsun. Bunu öngörmüyorum. Bu kolay değil. Ayrıca Talisca, Çin'de takımın yıldızı ve ayrılacağını düşünmüyorum" dedi

Talisca'nın Çin'de 8 milyon eurodan fazla kazandığını söyleyen Ahmet Bulut, Türkiye'de bir takımın bu seviyelere çıkamayacağının altını çizidi.