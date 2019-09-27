Ahmet Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman açıklaması: İnancımız ve güvenimiz tam

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman'a güvenlerinin tam olduğunu vurguladı ve "Teknik direktörümüz Ünal Karaman ile sözleşme imzalarken çok sayıda kriteri göz önüne aldık. Ünal Karaman'a inancımız ve güvenimiz tam. İstikrarın olmadığı yerde başarının da gelmesi mümkün değildir. Ünal Karaman ile ilgili yapılan eleştiriler çok yersiz ve haksızdır. Trabzonspor hiçbir şekilde zirve yarışının arkasında kalmayacaktır." açıklamasında bulundu.

Trabzonspor'u çok büyük sıkıntılar içerisinde aldık

Ağaoğlu, mali durum ile ilgili de "Trabzonspor'u çok büyük sıkıntılar içerisinde aldık ancak şu anki geldiğimiz durum biraz daha rahat. Finansal olarak adım atması mümkün olmayan Trabzonspor'dan bugünlere geldi. Finansal yeniden yapılandırmanın en önemli aktörü Trabzonspor Kulübü olmuştur. Trabzonspor'un elde edeceği tüm gelirlerin yüzde 70'i borç ödemelerine ayrılıyor. Bugün futbolcularımızın maaşları en fazla 6-7 gün gecikmeli olarak ödenmektedir." dedi.