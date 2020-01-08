Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması: Oyuncularımızdan daha iyisini bulursak alacağız
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni teknik direktörleri Hüseyin Çimşir için net konuştu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni teknik direktörleri Hüseyin Çimşir için net konuştu
"Hocamızın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. Zaten takımı tanıyor ve biliyor. Böyle bir değişim yaşanacağı anda bir saniye bile tereddüt etmeden, kendisiyle devam kararı aldık. Bilgi ve becerilerine sonuna kadar güvendiğimiz gibi bu süreci en iyi şekilde devam ettirmesi için her an, her saniye yanında olacağız."
Transfer konusunu da değerlendiren Ağaoğlu, "Taraftarın beklentisini biliyoruz. Oyuncularımızdan daha iyisini bulursak alacağız" ifadesini kullandı. Ağoğlu, Ogenyi Onazi'nin gönderilmesinin söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.
İLK SINAV 14:30'DA
Trabzonspor yeni hocası Çimşir ile Antalya'daki ilk sınavını bugün Bursaspor'a karşı A SPOR ekranlarında verecek. Maç saat 14.30'da başlayacak.
(Sabah)
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