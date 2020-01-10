Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması: Gündemimizde hiç olmadı

  • Bist 100
    118539
  • Dolar
    5,8829
  • Euro
    6,5291
  • Altın
    292,9860
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Elezağı'da 240 küçükbaş hayvan 'çiçek' hastalığı nedeniyle telef oldu: Köy karantina altında Elezağı'da 240 küçükbaş hayvan 'çiçek' hastalığı nedeniyle telef oldu: Köy karantina altında
Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı
Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Başbuğ: Rusya, ateşkes çağrısına uymayan Hafter'e baskı yapacak! Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Başbuğ: Rusya, ateşkes çağrısına uymayan Hafter'e baskı yapacak!
Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm ne zaman?
Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor
Emrah, şarkılarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle Acun'dan 84 bin TL kazandı Emrah, şarkılarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle Acun'dan 84 bin TL kazandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ailelerde çocuk sayısını ikinin altına düşürmememiz lazım Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ailelerde çocuk sayısını ikinin altına düşürmememiz lazım
Önlisans KPSS ne zaman? İşte önlisans KPSS sınavı tarihi 2020 Önlisans KPSS ne zaman? İşte önlisans KPSS sınavı tarihi 2020
Kalbinden bıçaklanmış halde bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi ile arkadaşları öldürmüş Kalbinden bıçaklanmış halde bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi ile arkadaşları öldürmüş
Jailson'dan transfer açıklaması: Kesinlikle kontratımın sonuna kadar burada kalmak istiyorum Jailson'dan transfer açıklaması: Kesinlikle kontratımın sonuna kadar burada kalmak istiyorum
Irak'tan ABD'ye resmi talep: Askerlerinizin çekilmesi için mekanizma oluşturun Irak'tan ABD'ye resmi talep: Askerlerinizin çekilmesi için mekanizma oluşturun
Türkiye'nin yerli otomobili dünyaya tanıtıldı! Türkiye'nin yerli otomobili dünyaya tanıtıldı!
Başkan Erdoğan, pazartesi Ankara'da İtalya Başbakanı Conte ile görüşecek Başkan Erdoğan, pazartesi Ankara'da İtalya Başbakanı Conte ile görüşecek
Galatasaray'a transferde Jeison Murillo sürprizi! Kolombiyalı oyuncu kulübünden izin istedi Galatasaray'a transferde Jeison Murillo sürprizi! Kolombiyalı oyuncu kulübünden izin istedi
2 ay önce çekilen video yürek burktu! 'Aklına gelen başına geldi' 2 ay önce çekilen video yürek burktu! 'Aklına gelen başına geldi'
Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması: Gündemimizde hiç olmadı Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması: Gündemimizde hiç olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara özel hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara özel hediye
Medipol Başakşehirli Skrtel şampiyonluğa inanıyor Medipol Başakşehirli Skrtel şampiyonluğa inanıyor
Çorum'da altınlarla firar eden gelin adayı yakalanınca kendini böyle savundu: O kişi ben değilim Çorum'da altınlarla firar eden gelin adayı yakalanınca kendini böyle savundu: O kişi ben değilim
TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020? TOKİ kura başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020? TOKİ kura başvuruları ne zaman bitiyor?
İstanbul, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda iş makinası üst geçide çarptı İstanbul, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda iş makinası üst geçide çarptı
Rıza Çalımbay: Bizim amacımız maçların zorluğuna dikkati çekmekti Rıza Çalımbay: Bizim amacımız maçların zorluğuna dikkati çekmekti
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bugün yarın transfer olur Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bugün yarın transfer olur
Berfin Özek'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür: Beni kızının yerine koyduğu için teşekkür ederim Berfin Özek'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür: Beni kızının yerine koyduğu için teşekkür ederim

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Ocak 2020 Cuma 15:02:23 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 15:06:07

Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması: Gündemimizde hiç olmadı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports ekranlarında transferle ilgili konuştu.

"TALISCA DÜŞÜNCESİ YOK"

"Nereden çıktığını, nereden kaynaklandığını bilmediğimiz bir Talisca gündemi var. Ne gündeme geldi, ne görüşme oldu, ne de böyle bir düşüncemiz var"

"BÜTÇE NE VERİRSE ALACAĞIZ"

"Takımlar bütçeleri oranında ve lisans talimatı doğrultusunda limitleri dahilinde transfer yapmak zorundalar yapacaklarsa. Bizim 2-2,5 milyon euro arasında bir limit boşluğu var. Bu da kasanızda öyle bir para var anlamına da gelmiyor. Trabzonspor'un yapacağı transfer için bu parayla 20 oyuncu alınabilirse, 20 alacağız, 2-3 alınırsa, onu alacağız."

"EN BÜYÜK İHANET OLUR"

Biz genellikle bonservis ücreti vermiyoruz. Ya bonservisi olmayan oyuncuları ya da kiralama yolunu seçiyoruz. Kiralanan oyuncular da satın alma opsiyonlu oyuncular. Belki bundan sonra yapacağımız transferler, çalışma var, kimse gözünü yukarıdaki isimlere dikmesin. Takımın bütçesi bu. Biz bunu kırdığımız zaman Trabzonspor'a tarihin en büyük ihanetlerinden birini yapmış oluruz. Yeniden yapılanmayı bozunca, bütün borç yükü geriye dönüyor. Bunu yaparsak, kulüp hiçbir şekilde ekonomik türbülansın dışına çıkamaz. Hocamız da 'transfer yapmış olmak için yapmayalım' dedi. Ama 1-2 oyuncuyu kadroya katma ihtimalimiz var. Çalıştırdığınız personelin maaşını ödeyemedikten sonra, siz kadroyu istediğiniz kadar şişirin, olmaz.

"SPARTA PRAG VE AEK"

Trabzon'daki Sparta Prag ve AEK maçlarında çok heyecanlandım. Yiyeceğimiz 1 gol elenmemize neden olacaktı. Avrupa Kupaları katılımında işin öbür tarafı, finansal tarafıydı, ciddi para gelecekti. 8-9 milyon euroluk bir para.

"DENİZLİ MAÇI, AH..."

Ah çektiğim maç Denizlispor maçı. Çok önemli 3 puan alabilirdik. Lig sıralamasında farklı yere taşımasının ötesinden, finansal olarak da önemli bir maçtı. O maçtan sonra kulüp gelirlerinde ciddi bir gerileme söz konusu oldu. İşin bu tarafı gözlerden kaçıyor. Bir maçı sadece maç olarak değerlendirmek, global futbolda büyük hata olur. 3-4 farklı boyutu var. Camia üzerinde etki boyutu da var.

"SOSA'DA SIKINTI YOK"

Jose Sosa ve Novak ile ücret olarak bir sıkıntımız yok. Novak'ın menajeriyle yaşadığımız bir komisyon anlaşamamazlığı var. Bizim menajerler için belirlediğimiz bir rakam var, üzerine çıkmak istemiyoruz.

"SOSA'DA ÇOK PROFESYONEL"

Sosa ile bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum, profesyonel, takımın kaptanı, takımı en fazla sahiplenen oyunculardan biri. Camianın beklentilerinin çok farkında, profesyonel, beyefendi, takımı her türlü sahiplenen bir oyuncu. Önümüzdeki ay içinde menajeri geldiğinde bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum.

"NOVAK'IN MENAJERİ SIKINTI"

Novak'a önerdiğimiz ücret, kulüp ve ülke şartlarında çok çok iyi bir rakam. Novak'ın da o parayla ilgili bir sıkıntısı yok. Menajeri kulübün önerdiği rakamı kabul etmek zorunda. Geldiğimiz süreç o.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ