Ahmet Ağaoğlu'ndan Sparta Prag ve forvet transferine ilişkin flaş açıklama

  • Bist 100
    101089
  • Dolar
    5,6869
  • Euro
    6,3840
  • Altın
    259,7260
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Albayrak ile İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria bir araya geldi Bakan Albayrak ile İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria bir araya geldi
Türkiye'den, Somali'deki terör saldırısına kınama Türkiye'den, Somali'deki terör saldırısına kınama
ABD heyetinin Dışişleri Bakanlığındaki temasları sona erdi ABD heyetinin Dışişleri Bakanlığındaki temasları sona erdi
Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika... Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ'den ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 35 jandarma itirafçı oldu FETÖ'den ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 35 jandarma itirafçı oldu
Tunus'a iniş yapan savaş uçağı Hafter birliklerine ait çıktı Tunus'a iniş yapan savaş uçağı Hafter birliklerine ait çıktı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
AB'den İsrail'in yıkımlarına tepki: Derhal durdurun! AB'den İsrail'in yıkımlarına tepki: Derhal durdurun!
Hindistanda korkutan yangın: 100 kişi mahsur kaldı Hindistanda korkutan yangın: 100 kişi mahsur kaldı
Merakla beklenen bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı Merakla beklenen bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı
Yunan savaş gemisi yine füzeler açık vaziyette geçti Yunan savaş gemisi yine füzeler açık vaziyette geçti
Gençlerbirliği, Glasgow Rangers'tan Daniel Candeias'ı transfer etti Gençlerbirliği, Glasgow Rangers'tan Daniel Candeias'ı transfer etti
8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede patlayıcılar ele geçirildi 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede patlayıcılar ele geçirildi
İran’ın alıkoyduğu petrol tankerinden yeni görüntüler! İngiliz gemisine İran bayrağı İran’ın alıkoyduğu petrol tankerinden yeni görüntüler! İngiliz gemisine İran bayrağı
Hindistan Ay'a gidiyor Hindistan Ay'a gidiyor
Ahmet Ağaoğlu'ndan Sparta Prag ve forvet transferine ilişkin flaş açıklama Ahmet Ağaoğlu'ndan Sparta Prag ve forvet transferine ilişkin flaş açıklama
Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye ve İdlib'i görüştü Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye ve İdlib'i görüştü
İsrail, Suudi Arabistanlı gazetecileri misafir edecek İsrail, Suudi Arabistanlı gazetecileri misafir edecek
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-2 Harekatı kapsamında toprak altına gömülü çok sayıda mühimmat bulundu Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-2 Harekatı kapsamında toprak altına gömülü çok sayıda mühimmat bulundu
'Guven Masası' uygulaması hayata geçirildi 'Guven Masası' uygulaması hayata geçirildi
Trump, İran'ın CIA ajanlarını yakaladığı iddiasını reddetti Trump, İran'ın CIA ajanlarını yakaladığı iddiasını reddetti
Kanada polisi canlı yayında kedi filtresini açık unuttu! Kanada polisi canlı yayında kedi filtresini açık unuttu!
Caner Erkin eşiyle öpüşme görüntüsünü paylaştı Caner Erkin eşiyle öpüşme görüntüsünü paylaştı
AB'den İsrail'e tepki: Filistinlilere ait evlerin yıkımının derhal durdurulması gerek AB'den İsrail'e tepki: Filistinlilere ait evlerin yıkımının derhal durdurulması gerek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:10:51 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:13:25

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sparta Prag ve forvet transferine ilişkin flaş açıklama

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sparta Prag eşleşmesi ve transferlerle ilgili konuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşmelerinin ardından A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu ve transfer için de konuştu.

Çekyalı Novak'ın Sparta Prag'ı bildiğini kaydeden Ağaoğlu, "Sparta Prag için en iyi bilgiyi bilen Novak. Bizi Çek Cumhuriyeti'nde ağırlayacak, otel masraflarını karşılayacak." ifadelerini kullandı.

"YUSUF İÇİN TEKLİF DÜŞÜK"

Yusuf Yazıcı için Lille'in teklifinin beklentilerinin altında olduğunu vurgulayan başkan, "Lille'in teklif ettiği rakam, Yusuf'un gerçek değerini yansıtmıyor.. Yusuf, Abdülkadir falan bunlar bizim göz bebeğimiz. Benden en değerlimi almak isteyen insan, ona göre davranmak zorunda" dedi.

"SANTINI'NİN BONSERVİSİ VAR"

Forvette gündemdeki Anderlecht'in golcüsü Santini için görüşleri sorulan Ağaoğlu, "Yeni forvetimiz çarşamba veya perşembe günü belli oluyor. Benim ağzım sıkı ama görüştüğümüz oyuncular var. 48 gün sabrettik, 48 saat daha sabredince neyin ne olduğunu herkes görecek. Santini bonservis ücreti olan bir oyuncu. Biz genellikle bonservis ücreti vermekten hoşlanmayan bir kulübüz" cevabını verdi.

Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi
İran'ın 'idam' kararı sonrası ABD'den ilk açıklama! Tek cümle kullandı!
İran’ın alıkoyduğu petrol tankerinden yeni görüntüler! İngiliz gemisine İran bayrağı
Ah şu sosyal medya! Kedi filtresi açık unutulunca...
Camiye bırakılan bebeğin yaşadığı dram ortaya çıktı! Ölümcül hasta
İsyan ettiren fiyat farkı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrailli mevkidaşı Katz’la görüşmeyi reddetti
İşte yeni taban aylıklar! 2019 zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
'Türkiye daha önce bu silahını hiç kullanmamıştı'
10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur? Tazminatta 10 yıl formülü!
Elektrik faturalarında yeni dönem! Artık eskisi gibi olmayacak!
Türkiye'den müthiş hamle!
Böyle olay görülmedi: Yaşlı diye salıverilen mahkum, çıkar çıkmaz...
Mutlaka başvurun! İşte yaşlı için karşılıksız verilen 8 destek
Tarihi projede flaş gelişme! Türkiye'den kritik hamle!
S-400 arması ne anlatıyor?
Yönünü şaşıran AB konu dışı kalacak
Galatasaray Josef de Souza ve Schneiderlin ile anlaştı ama asıl hedef...
Türkiye'den ABD'ye çok sert 'İncirlik' çıkışı!
Türkiye'den biri ilk daha! Yerli ve milli 5G uyumlu mobil iletişim anteni
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ