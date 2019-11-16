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16 Kasım 2019 Cumartesi 23:55:56 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 23:57:01

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa açıklaması: Yüzde 99 anlaşma sağladık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Arjantinli futbolcuları Jose Sosa ile yeni sözleşme konusunda önemli bir mesafe kat ettiklerini açıkladı. Yayıncı kuruluşa özel röportaj veren Ağaoğlu, 'Sosa %99 kalacak. Ben şöyle söyleyeyim asbaşkanımız detayları görüşüyor.' dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN SPORTS ekranlarında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor taraftarının heyecanla beklediği Sosa konusunda gelişme olduğunu ifade eden Ağaoğlu, Arjantinli yıldızla yeni sözleşme konusunda %99 anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Sosa'yı futbolu bıraktıktan sonra da Trabzonspor Kulübü'nde görmeyi arzuladığını vurgulayan Ağaoğlu, "Sosa bizim çok önemli değerlerimizden birisi. Bu ay sonu itibariyle görüşmeler bitecektir. Kasım 2018 öncesi ve sonrası Sosa'da ne oldu, ne değişti? Ben nelerin değiştiğini biliyorum ama anlatmayayım, bir gün kendisine sorun. Sosa %99 kalacak. Ben şöyle söyleyeyim, kaldı da, Asbaşkanımız detayları görüşüyor.' ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Biz üretip satmak zorundayız. Trabzonspor Kulübü, her sene 10-20 Milyon Euro aralığında bir oyuncu üretip satmak zorunda. Altyapısından gelen oyunculara en fazla süre veren takım Süper Lig'de Trabzonspor, UEFA liglerinde ise 22. takımız. Ne kaybetti Trabzonspor? 6 senedir kaybettiklerini kazandı. Sadece Yusuf Yazıcı'nın transferinden 17 milyon euro gibi bir gelir elde ettik. Yanılmıyorsam 2010 yılından bu yana da ilk defa borsada 106 milyon lira kâr açıkladık. Bir anda sportif tarafı kâr eden bir kulüp haline geldik.''

'Şartlar ne olursa olsun biz o zirve yarışının içerisindeyiz'

"Şampiyonluk yolunda bu mücadeleyi layıkıyla vereceğiz. Yollar bizi nereye götürecek, hep birlikte göreceğiz. Şartlar ne olursa olsun biz o zirve yarışının içerisindeyiz. Zirve yarışının içinde olmadığınız takdirde, o mücadeleyi vermediğiniz takdirde ileriye dönük bir hedef koysanız dahi o hedefi yakalamanız ancak tesadüflerle sınırlı kalır. Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor'u her maçını kazanır, mümkünse her sene şampiyon olur, Türkiye Kupası'nı da alır. Tatmin olmaz, UEFA'da Şampiyonlar Ligi'nde final oynar. Taraftar Ahmet Ağaoğlu böyle düşünür."

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