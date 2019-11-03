Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem isyanı: 'Hakkımız çalınmasın'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları;

Trabzonspor yöneticileri masaya yumruk şeklinde bir davranış biçiminde olmazlar. Nitekim seçilmiş bir federasyon ve onların görev verdiği kurullar var. Bunların oluşumuyla ilgili endişelerimiz vardı. Bunları Nihat Özdemir'e söyledik. Hakem hatalarının can sıkıcı boyuta ulaştığını Getafe maçı öncesinde TFF'ye ilettiğimi söylemiştim. Köşemize çekilmiş oturmuş, başımızda taş gelince tepki koyan bir kulüp değiliz. Bunun bilinmesi lazım.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"

1 milyar 200 milyon TL borçla kulübü alıyorsunuz. Gece gündüz demeden, yattığınız yeri bilmeden bu borcu 800 milyona çekiyorsunuz. Ve bu darlıkta bir kadro oluşturuyorsunuz, bu kadro talihsizliklere rağmen sahada canını dişine takıyor. Biz de futbolcularımızı, hakemlerin adaletine teslim ediyoruz. Ancak bugün geldiğimiz noktada aslında geçen seneden çok farklı bir durum görmedik. Sahaya 5-6 futbolcusundan yoksun çıkarak iyi niyetiyle mücadele eden bir takımın hakkını bu tür hatalarla cezalandırılması adaletin ortadan kalktığını gösteriyor. Ayrıca bunu hata olarak da görmüyorum. Bu sürecin sonuna kadar takipçisiyiz.

"HAKKIMIZ ÇALINMASIN YETER!"

Biz hiçbir maçta haksız bir galibiyeti, hatta haksız bir düdüğü istemediğimizi defalarca söyledik. Hakkımız olmayan bir şeyi hiç istemedik. Hakkımız çalınmasın yeter, hakkımız çalınmasın yeter! Ama hakkımızın çalındığı yerde sessiz kalacağız anlamı da çıkmasın. Bugün 9. hafta maçımızı oynadık ve şu ana kadar 3 maçta hakem hatalarıyla karşılaştık. Bunların takipçisiyiz. Göztepe'nin galibiyetini gölgelemek istemiyorum. Bu başka takım karşısında da olabilirdi. Bırakın maçın neticesini sahada oynanan futbol belirlesin.

"BU DEFTER ASLA KAPANMAZ"

Pozisyonu önümdeki ekrandan izledim. Pozisyonu izledikten sonra penaltıyı kimin kullanacağını düşünmeye başladım. VAR neden var? Bu sürecin takipçisiyiz. Bu işe sebep olanların ne cevap vereceğini merakla bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak bu sürecin takipçisiyiz. Bu defter asla kapanmaz. Ben sahada iyi oynarım ya da kötü oynarım. Ancak maçın skorunu belirlemek kimsenin haddi değildir.

"ORTAYA ANARŞİ ÇIKAR"

Hukukun, adaletin olmadığı yerde anarşi olur. Sahada oynanan oyuna, hakim tayin ve kararlarına ne zaman ki kulüp yöneticileri, başkanları ve teknik direktörler, oyuncular müdahil olmaya başlarsa anarşi çıkar. Bizi bunu asla istemiyorum. Kulüplerin göreve getirdiği TFF ve kurullar bu işi adaletli yönetsin. Geldiğimiz noktada işler ölü taklidiyle geçiştirilecek gibi değil. Bu işle alakalı yapılacak açıklama ve verilecek kararı bekliyoruz. Ona göre biz de tavrımızı belirleyeceğiz Belki penaltı kaleciden dönecekti, hazırlıksız yakalanacaktık 2-0 Göztepe öne geçecekti. Niye müdahale ediyorsunuz! Bırakın maçın neticesini sahadaki futbol belirlesin. Tüm takımlar için geçerli.

MAÇ SONU AĞAOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından maçın hakemi Fırat Aydınus Bordo-Mavili cepheden büyük tepki gördü. Maçın son anlarında Sörloth'un ceza sahası içinde girdiği iki mücadelede oyunu devam ettiren Fırat Aydınus'un özellikle bu kararı büyük tepki görmüştü.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maçın ardından yaptığı 'hırsız' paylaşımıyla da Fırat Aydınus'a tepki göstermişti.