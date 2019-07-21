Ahmet Ağaoğlu'ndan forvet müjdesi: Çarşamba ya da Perşembe günü netleşir

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu TRT SPOR muhabiri Barış Yurduseven'in sorularını yanıtladı. Trabzon ve Avusturya kampını değerlendiren Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve forvet transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yusuf Yazıcı transferi

"Lille'in teklifi vardı. Bunu sürekli tekrarlamaya gerek yok. Kadromuzu bozmayı düşünmüyoruz. Finansal sıkıntılara rağmen öyle bir yola gitmedik. Kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Rakam kabul edilecek bir tutar değildi. Bakabilecek bir teklifimiz değildi. Şükürler olsun ki kamuoyunun Trabzonspor camiasının da bir bölümü algıladı bunu. Genç oyuncularımızın bir görevi var burada. Yusuf'un en azından bu sene bizle devam etmesi en büyük arzumuz. Benim beklentim bu."

"Forvet transferi Çarşamba ya da Perşembe"

"9 numaralı forvet mi? Herhalde çarşamba, perşembe netleşebilir. İnsanlar buraya takılmasın. Bu geçmiş dönem alışkanlıkları. Biz çok öyle abartılı bütçeleri olan kulüp değiliz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi değiliz. Ne oldu geçmişte? O kadar sınırlı bütçenize olmanıza rağmen o takımlarla mücadele edebilmek için bu sefer onların yolunu izlemeye başladınız. Geliriniz yok. Geliriniz olmadığı yerde ne yaptınız? Borç yükünün içine girdiniz. 1'e alınacak oyuncuyu 3'e aldınız. 2'ye alınacak oyuncuyu 7-8'e aldınız. Kulüp inanılmaz bir şekilde borç yüküne girdi. Borç mu ödeyeceksiniz yoksa mücadele mi edeceksiniz. Biz bir takım önlemler aldık. Kadro maliyetini düşürdük. Gelir gider dengesine uygun hareket ediyoruz. Lisans talimatının da dışına çıkamam. Birlik futbolcuyu üçe almam. "

"Bütün dünya formamızı konuşuyor"

"Bütün dünya formamızı konuşurken "Tamam da forvet nerede" diyorlar. Tamam o da benim işim. En düşük maliyetle en iyi oyuncuları almaya çalışıyoruz. Beklesin millet, sabretsin. Hepsi gelecek. Ben geldiğim zaman taraftardan kopmuştu takım. Biz kent takımıyız. Farklı değerlerimiz var. Video da onu anlatıyordu. 7'den 70'e cinsiyet farketmeksizin herkesin büyük aidiyet duygusuyla sevgi beslediği içinde yaşattığı bir takımız. Siz bu takımı koparır diğer İstanbul'un 3 büyük takımının gittiği rotanın dümen suyuna sokarsınız bu takımı bitirirsiniz."

(TRT Spor)