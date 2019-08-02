Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş transfer açıklaması: Yarın açıklanır

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransız ekibi Lille'den Yusuf Yazıcı için gelen teklifi açıkladı. Başkan Ağaoğlu, "Lille Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro teklif etti. Onların teklifiyle bizim beklentimiz arasında ciddi bir fark var. Şu anda Lille Kulübü'nün yetkilileri Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu ayrıca, yarın bir forvet transferinin açıklanabileceğini söyleyerek bordo-mavili taraftarlara müjde verdi.