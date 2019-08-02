02 Ağustos 2019 Cuma 13:10:13 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:24:52
Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş transfer açıklaması: Yarın açıklanır
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransız ekibi Lille'den Yusuf Yazıcı için gelen teklifi açıkladı. Başkan Ağaoğlu, "Lille Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro teklif etti" ifadelerini kullandı. Ahmet Ağaoğlu ayrıca forvet transferinin yarın açıklanacağını duyurdu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fransız ekibi Lille'den Yusuf Yazıcı için gelen teklifi açıkladı. Başkan Ağaoğlu, "Lille Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro teklif etti. Onların teklifiyle bizim beklentimiz arasında ciddi bir fark var. Şu anda Lille Kulübü'nün yetkilileri Türkiye'de" ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu ayrıca, yarın bir forvet transferinin açıklanabileceğini söyleyerek bordo-mavili taraftarlara müjde verdi.
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