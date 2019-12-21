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21 Aralık 2019 Cumartesi 14:58:45 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 15:02:03

Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak ile anlaşmaya vardık

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sözleşmelerini uzatma konusunda futbolcuları Jose Sosa ve Filip Novak ile anlaşmaya vardıklarını dile getirdi.

Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinde hizmete giren TS Club Mağazası'nın açılışına katılan Ağaoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TFF'nin limit arttırma kararına karşı büyük mücadele verdiklerini aktaran Ağaoğlu, "Orada uzun zamandır verdiğimiz bir mücadele var. Konuyu Tahkim Kuruluna taşıyan tek kulüp Trabzonspor. Kesinlikle ve kesinlikle adil olmayan, hukuka uygun olmayan bir karardı. Yanlıştan dönüldü, iyi oldu. Bu kadar toplumu ve futbol kamuoyunu germeye gerek var mıydı, o tartışılır. Bu konuyla ilgili oldukça fazla spekülasyonlar vardı. Bunun takipçisi olacağımızı, böyle bir şeyi asla ve asla kabul etmeyeceğimizi belirttik. Bu sadece Trabzonspor açısından değil, Türk futbol ekonomisi açısından son derece yanlış bir karardı. Bu karardan dönülmesi hepimizi mutlu etti." diye konuştu.

- "Sosa ve Novak ile hallettik"

Ahmet Ağaoğlu, sözleşmelerini uzatma konusunda futbolcuları Jose Sosa ve Filip Novak ile anlaşmaya vardıklarını dile getirdi.

Bu futbolcuların istediği ile kendilerinin düşündüğü ücret arasında pek bir farkın olmadığını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Kulübün bütçesi ve imkanları ölçüsünde, karşılıklı olarak rakamlarda bir noktaya gelmiş durumdayız. Ancak menajerlerle görüşmeler devam ediyor. Malum özellikle geçmiş dönemlerde menajerler konusunda Trabzonspor büyük sıkıntılar yaşadı. Bizim transfer politikamız belli. Menajerlerle olan ilişkilerimiz noktasında da yapacağımız harcama belli. Oyuncularla hallettik, menajerlerle halledebilirsek iki oyuncunun da sözleşmesi uzayacak."

Ağaoğlu, transfer gündemlerinde olan Senegalli futbolcu Badou Ndiaye ile ilgili bir soru üzerine, "Transfer sürecine daha çok zaman var. Bu tür konular görüşülmeye ve kesinleşmeye başlandığı zaman Kamuyu Aydınlatma Platformundan zaten herkesin bilgisine sunulacak." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, tedavisine Almanya'da devam edilen futbolcuları Abdülkadir Ömür'ün durumuyla ilgili de "Almanya'daki tedavi sürecinin nasıl geçeceği önemli ancak en kötü senaryo mart başında takıma katılacağı yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yüzde 350 gibi bir artış sağladık"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, göreve geldiklerinden itibaren ürün gelirlerinde yüzde 350'lik bir artış sağladıklarını aktardı.

Bordo-mavili kulübün bu sene ürün satışından ciddi bir geliri kasalarına koyduklarını dile getiren Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülke genelinde TS Club mağazalarımızın sayısını arttırma gibi eylemin içine girdik. Böyle bir plan ve programımız var. Ürün satışları Türkiye'de kulüplerin en önemli gelir kaynaklarından birisi. Geldiğimizden bugüne kadar ürün gelirlerinde yaklaşık yüzde 350 gibi bir artış sağladık. Bunu arttırarak sürdürmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda yönetimimiz döneminde İstanbul'da açtığımız ilk mağazamız bu. Önümüzdeki sene 2-3 mağazanın daha açılışıyla birlikte taraftarlarımıza hizmet vereceğiz."

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da katıldığı açılışta, Ağaoğlu ve beraberindekiler mağazadaki ürünleri de inceledi.  (AA)

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