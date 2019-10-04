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04 Ekim 2019 Cuma 11:37:37 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 11:39:44

Ahmet Ağaoğlu: Sakat olan futbolcularımızın da kadroya katılmasıyla bu gruptan çıkacağız gibi görüntümüz var

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Herkes şundan emin olsun ki çok iyi niyetle canını dişine takarak mücadele eden bir takımımız var." dedi.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında İsviçre'nin Basel takımı ile 2-2 berabere kaldığı maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sahada iyi futbol oynayan bir takım olduğunu aktaran Ağaoğlu, "Başta hocamızı ve mücadele eden tüm futbolcularımızı kutluyorum. Futbolda olur böyle. Neticede Avrupa Ligi'nde oynuyorsunuz. Karşınızdaki takım da sıradan bir takım değil. Öyle tahmin ediyorum ki 60-70 dakika falan oyunun kontrolü bizdeydi. İnşallah üzerine koyarak gideceğiz." diye konuştu.

Ağaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu Avrupa ligi. Kimin ne yapacağı belli olmaz. Krasnodar arka arkaya kaybediyor. Çok iyi bir kadrosu var. O sonuçlar benim için de sürpriz. Şu andaki görüntü olarak baktığımız zaman Basel, Getafe ve bizim aramızda geçiyor. Sakat olan futbolcularımızın da kadroya katılmasıyla bu gruptan çıkacağız gibi görüntümüz var. Yeter ki bu futbolu oynayalım. Yeter ki seyircimiz desteğini üzerimizden çekmesin ve yeter ki camia biraz sabır, biraz anlayış gösterip bu desteği sürdürebilsin. Futbol böyle bir oyun. Futbolu sadece teknik direktör ve oyuncularla veya yönetim, teknik direktör, oyuncularla oynamazsınız camia olarak oynarsınız. Camia olarak inanırsınız. Sıkıntı yaşandığı dönemler de camia olarak destek verdiğiniz zaman takımın o sıkıntılı süreçten çok daha çabuk çıkmasını sağlarsınız ve takım da yoluna devam eder. Herkes şundan emin olsun ki çok iyi niyetle canını dişine takarak mücadele eden bir takımımız var. Çok iyi bir hocamız var. Şartlar ne olursa olsun etkilenmeden yoluna devam eden, birkaç hafta öncesine kadar 'ayağı takıldı, düştü' denilen takımın üç gün arayla oynadığı maçları görüyorsunuz. Trabzonspor büyük takım. Trabzon camiası büyük camia. Camia olarak bizlere düşen görev de bu büyüklüğümüzün bilinci içerisinde hareket ettiğimiz veya davrandığımız zaman üstesinden gelemeyeceğimiz problem ve olumsuzluk yok. Onun için bir taraftan lig bir taraftan Avrupa Ligi. İnşallah her ikisini de bu camiaya yakışır bir yerde oynamayı Allah bize nasip etsin."

"Avrupa'da final oynamak benim hayalim" sözleri hatırlatılan Ağaoğlu, "Şimdi oraya gelmişsiniz, o lige girmişsiniz. Üstelik çok ciddi 4 ön eleme maçından çıkarak gelmişsiniz. Geldikten sonra bunu değerlendirmek lazım. Çünkü güç olarak, performans olarak Avrupa Ligi'nde mücadele eden 10-15 takım arasında yer alır Trabzonspor diyorum. Yaşadığımız şanssızlıkları da göz önünde bulundurduğumuz zaman işimiz biraz zorlaştı. Bizim için sadece zor vardır, imkansız diye bir şey yoktur. İki kelime vardır bu coğrafyada hiçbir anlam ifade etmeyen. Birisi sabır, diğeri de imkansız. İmkansızı başarmak da Trabzon insanının genlerinde var. Bunu söylerken sakın yanlış anlaşılmasın imkansızı kovalamıyoruz biz. Bu kadar şanssızlığın olduğu yerde vermiş olduğumuz mücadelede ne kadar güçlü ne kadar inançlı bir takım olduğumuzu gösteriyor. İnşallah başka olumsuzluk yaşamayız buradan yolumuza devam ederiz. Tabii ki Trabzonsporlunun gözü her zaman zirvededir. Aşağı bakmayı pek sevmeyiz biz." şeklinde görüş belirtti.

Hafta sonu yapacakları Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak ise Ağaoğlu, "Biz Trabzonspor olarak bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Mücadele etmeden hiçbir maç kazanılmaz. Son iki maçta ortaya koyduğumuz mücadeleyi de ortaya koyduğumuz zaman bu defa Rizespor'un performansına bakacağız. Bizden daha üst düzey bir futbol oynarsa biz ondan daha yukarıya taşımak zorundayız oyunun temposunu ama biz her rakibe saygı duyuyoruz. Hocamız bunu defalarca söyledi. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Ondan sonra zaten milli ara var. İnşallah Yusuf ve Ekuban'ı da milli ara sonrası kadromuzda görürüz." diye konuştu.

Ağaoğlu, Jose Sosa ve Filip Novak'ın sözleşmeleriyle ilgili olarak ise görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, "Sosa ve Novak ile görüşmelerimiz devam ediyor. Zaten Abdulkadir Parmak, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen'le sözleşme yenileyerek uzattık. Sırada Sosa ve Filip Novak var. O konuda bir sıkıntı yok. Daha işin başındayız." ifadesini kullandı.

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