Ahmet Ağaoğlu: 'Başarının tadını çıkaralım'

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AHMET Ağaoğlu, göreve geldikleri 1.5 yıldan bu yana epey yol kat ettiklerini belirtti. Başkan, Trabzonspor Dergisi’nin ekim sayısındaki yazısında şunları söyledi: “2010 yılından bugüne ilk defa 107 milyon liraya yakın kâr açıkladık. 900 milyon lira borcu bulunan, UEFA’da yaklaşık 30’un üzerinde oyuncunun alacaklarıyla ilgili dosyası olan ve sürekli haciz işlemleri ile boğuşan bir finansal yapıdan kurtulup; futbol ailesine bir kuruş dahi borcu olmayan, 900 milyon civarındaki borçlarını sürdürülebilir bir yapı içerisine koyan, UEFA’dan men cezasına yol açacak tüm borçlarını temizlemiş bir yapıya kavuştuk. Avrupa kupalarında da varız. Hocamız ve takımımızla yakaladığımız güven ve istikrar ortamı da cabası. Şimdi gelin bugün ‘sürdürülebilir’ kıldığımız idari, ekonomik ve sportif başarının tadını hep beraber çıkaralım.”