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14 Ocak 2020 Salı 10:21:22 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 10:23:43

Ahmet Ağaoğlu: 2020'lerin Trabzonspor için daha güzel, daha başarılı ve daha aydınlık olacağına yürekten inanıyorum

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, "2020'lerin Trabzonspor için daha güzel, daha başarılı ve daha aydınlık olacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisinin bu ayki sayısında yer alan yazısında, acısıyla tatlısıyla, hüznü, coşkusu ve asla tükenmeyen şampiyonluk ülküsüyle koca bir 10 yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Geriye dönüp 2010'lu yılların muhasebesini yaptıklarında şampiyonlukla açılan bir defteri bugün yine şampiyonluğun en yakın adaylarından biri olarak kapattıklarını gördüğünü kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu 10 yıl içinde hiç mi kaos yaşanmadı? Hiç mi zor zamanlardan geçmedi Trabzonspor? Bilakis, şampiyonluğumuzun çalınmasıyla perdesi açılan bu 10 yıl, Trabzonspor için kaos ve ızdırap dolu zamanlar demekti. Ama büyük camiaların gücü böyle travma anlarında belli olur. Alınan hatalı kararlara, yapılan yanlış uygulamalara ve ortaya konan yönetim zafiyetlerine rağmen Trabzonspor ve camiası kendisini toparlamayı bildi."

Ağaoğlu, 52 yıllık bir maziye sahip bu büyük kulübün on yedinci, geride bıraktıkları 10 yılın ise 4. kulüp başkanı olarak 2020'lerin Trabzonspor için daha güzel, daha başarılı ve daha aydınlık olacağına yürekten inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni bir 10 yıla kucak açtığımız günler itibarıyla 2019-2020 Cemil Usta Futbol Sezonu'nun da devre arasına girmiş bulunuyoruz. Devreyi 32 puanla tamamlarken doğru bir hazırlık süreci ve maddi gücümüz ölçüsünde gerçekleştirmeyi arzuladığımız takviyelerle sezonunun ikinci yarısına daha güçlü başlamak istiyoruz. 2020 yılının idari, ekonomik, sportif ve kurumsal yapısı itibarıyla Trabzonspor'un gücüne güç kattığı bir sene olmasını dilerken, diğer yandan 2020'lerin 'altın çağ' olarak adlandırdığımız 1970'li yılları çağrıştırır güzellikte geçmesini temenni ediyorum. 2020'ler, mazimizin o efsane döneminde olduğu gibi, alın terimiz, mücadelemiz ve kendi evlatlarımızla başarılara doyduğumuz bir 10 yıl olsun."

(AA)

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