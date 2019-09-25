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25 Eylül 2019 Çarşamba 11:52:31 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:55:55

Ağaoğlu - Karaman görüşmesinden sonuç çıktı

Süper Lig'de 16 maç sonra kaybeden Trabzonspor'da Ünal Karaman'a tam destek verildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Bu sezon transfer döneminde 10’un üzerinde oyuncuyu kadrosuna katan ve ligde 16 maç sonra kaybeden Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın geleceği sorgulanırken, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun tecrübeli teknik direktöre tam destek verdiği belirtildi.

'RAKİPLERİMİZ DE TAKIM OLMA SANCISI ÇEKİYOR'

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Şubat ayında Alanyaspor’a kaybettikten sonra tam 16 maç bileği bükülmeyen Trabzonspor’un zorlu Sivas deplasmanında 90+6’da yediği golle uzun süre yenilmezlik serisini kaybetmesi camiada moralleri bozarken, Ünal Karaman hakkında yapılan ‘istifa’ eleştirileri Ağaoğlu’nu bir hayli kızdırdığı öğrenildi. Sivasspor maçından sonra bir araya gelen ikilinin durum değerlendirmesi yaptığı kaydedilirken, Karaman’ın başkanına 10’un üzerinde transfer yaptık hemen hemen yeni bir takım kurduk bocalama döneminin olması normal, Abdülkadir’in sakatlığı takıma katılan futbolcuların adaptasyon süreci bizi etkiledi. Rakiplerimiz de bu süreci yaşıyor, bu hafta evimizde Beşiktaş’ı yenip toparlanırız’ dediği öğrenildi.

Beşiktaş maçı öncesi öğrencileriyle bir araya gelen Ünal Karaman’ın mutlak 3 puan hedeflediği vurgulanırken, 53 yaşındaki çalıştırıcının takımın tecrübeli oyuncularıyla görüş alış verişinde bulunduğu bildirildi.

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