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18 Temmuz 2019 Perşembe 13:59:24 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:01:29

Afrika'nın en büyüğü belli oluyor

Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı, Senegal ile Cezayir arasında yarın oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.

Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen ve kazanan tarafın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de karşılaşacak. Güney Afrikalı hakem Victor Gomes'in yöneteceği mücadele, Smart Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Daha önce kupada iki kez finale yükselen ve 1990'daki turnuvadan zaferle ayrılan Cezayir, aynı başarıyı bir kez daha tekrarlamak amacıyla sahaya çıkacak. Bir kez finale kaldığı 2002'deki turnuvada Kamerun'a kaybeden Senegal ise kupayı ilk kez müzesine götürmeyi hedefliyor.

- Cezayir rakibine kupada hiç kaybetmedi

Cezayir ile Senegal, Afrika Uluslar Kupası tarihinde 3 kez grup aşamasında ve bir kez yarı finalde karşı karşıya geldi. Bu maçlarını üçünü kazanan Cezayir, diğerinden de beraberlikle ayrılarak rakibine karşı hiç kaybetmedi.

Son olarak bu turnuvanın grup aşamasında 27 Haziran'da karşılaşan iki takım arasındaki mücadeleyi Cezayir, Youcef Belaili'nin golüyle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından C Grubu'nda Cezayir 9 puanla lider, Senegal ise 6 puanla ikinci olarak üst tura kaldı.

İki takım arasında 22 karşılaşmanın oynandığı genel istatistikte de Cezayir'in rakibine karşı büyük üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçların 13'ünü Cezayir kazanırken, Senegal ise rakibine karşı 4 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

- Mane ile Mahrez karşı karşıya

Final maçı, turnuvada attıkları 3'er golle takımlarının başarısında önemli pay sahibi olan Premier Lig'in iki yıldızı Liverpoollu Sadio Mane ile Manchester Cityli Riyad Mahrez'i de karşı karşıya getirecek.

Cezayir'in kaptanlığını da üstlenen Mahrez, takımının C Grubu'nda Kenya'yı 2-0, son 16 turunda Gine'yi 3-0 ve yarı finalde Nijerya'yı 2-1 yendiği maçlarda rakip ağları birer kez sarstı.

İtalya'nın Napoli takımında forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Adam Ounas da Cezayir formasıyla 3 gole imza atarak turnuvanın öne çıkan oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Sadio Mane ise Senegal'in Kenya'yı yendiği C Grubu maçını 2 golle tamamlarken, Uganda'yı 1-0'la geçtiği son 16 turu mücadelesinde takımına galibiyeti getiren golün sahibi oldu. 27 yaşındaki oyuncu, turnuvada iki penaltı atışından ise faydalanamadı.

- Tanıdık yüzler sahaya çıkacak

İki takım arasındaki final mücadelesinde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giyen birçok önemli futbolcu da sahaya çıkacak.

Galatasaray'ın forveti Mbaye Diagne ve kiralık kontratı sona eren Badou Ndiaye, Göztepeli Lamine Gassama ve geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen Henri Saivet, Senegal adına ter dökecek.

Turnuvanın çeyrek finalinde Fildişi Sahili ağlarını sarsarak takımının finale kalmasına katkı sağlayan Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Sofiane Feghouli ise Cezayir'in bu maçtaki önemli kozlarından olacak. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Islam Slimani de Cezayir'in kadrosunda yer alıyor.

- Üç oyuncu krallık yarışında iddiasını sürdürüyor

Turnuvanın gol krallığı yarışında, Tunus'u 1-0 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamlayan Nijerya'nın Çin ekibi Şanghay Shenhua'da forma giyen santraforu Odion Ighalo 5 golle ilk sırada bulunuyor.

Onları 3'er golle takip eden Mane, Mahrez ve Ounas ise krallık yarışında iddiasını sürdürüyor. 2014-15 sezonunda Bursaspor formasını giyen Demokratik Kongolu forvet Cedric Bakambu ise turnuvayı 3 golle tamamlayan diğer oyuncu oldu.

- İki takım da defansına güveniyor

51 maçta 101 golün atıldığı ve maç başı 1,98 kez ağların sarsıldığı turnuvada adlarını finale yazdıran Cezayir ve Senegal, önceki maçlarında özellikle iyi savunmalarıyla öne çıktı.

Senegal turnuvada çıktığı 6 maçta sadece 1 kez kalesinde gole izin verdi ve o karşılaşmada Cezayir'e 1-0 kaybederek turnuvadaki tek mağlubiyetini aldı. Afrika ekibi, bu maçlarda rakip ağları 8 kez sarstı.

Namağlup Cezayir ise sadece çeyrek finalde Fildişi Sahili ve yarı finalde Nijerya karşısında birer kez kalesini gole kapatamadı. Cezayir, rakip takımların kalesine ise toplam 12 gol attı.

Senegal ve Cezayir'in kupada oynadığı maçlar şöyle: ?Senegal Cezayir C Grubu ?Senegal-Tanzanya: 2-0 Cezayir - Kenya: 2-0 ?Senegal-Cezayir: 0-1 ?Senegal - Cezayir: 0-1 ?Kenya-Senegal: 0-3 ?Tanzanya- Cezayir: 0-3 Son 16 turu ?Uganda-Senegal: 0-1 Cezayir - Gine: 3-0 Çeyrek final ?Senegal-Benin: 1-0 Fildişi Sahili - Cezayir: 1-1 (penaltılarda 3-4) Yarı final ?Senegal Tunus: 1-0 (uzatmalarda) Cezayir - Nijerya: 2-1  (AA)

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