18 Temmuz 2019 Perşembe 10:47:05 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:49:28
Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçını Nijerya kazandı
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus'u 1-0 yenen Nijerya, turnuvayı 3. sırada bitirdi
2019 Afrika Uluslar Kupası'nın 3'üncüsü Nijerya oldu.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın 3'üncülük maçında, Tunus ile Nijerya, başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı.
Nijerya, Ighalo'nun 3. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Şampiyona, Senegal ile Cezayir arasında 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak final maçıyla sona erecek. (AA)
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