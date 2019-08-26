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26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:03:37 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 09:06:19

AEK, lige mağlubiyetle başladı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki rakibi AEK, Yunanistan Süper Ligi'nde ağırladığı Xanthi'ye 2-1 yenildi.

Ligin ilk haftasının kapanış maçında AEK, Xanthi'yi konuk etti.

Xanthi, 67. dakikada William ve 78. dakikada Jean Barrientos'un golleriyle 2-1 galip geldi ve sezona 3 puanla başladı. Nelson Oliveira, 90. dakikada AEK'in tek golünü attı.

Ev sahibi takımda Chico Geraldes, 34. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Trabzonspor, 3-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu ilk maçının rövanşında, 29 Ağustos'ta AEK'i ağırlayacak.  (AA)

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