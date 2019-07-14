Adriano’ya dev talipler

GÜNEŞ

■ Brezilya basınından Gazeta Do Povo'nun haberine göre, mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Sao Paulo yönetimi, 34 yaşındaki yıldızı istediği yıllık ücrete sıcak bakmıyor. Adriano’nun ailesi Brezilya’ya dönmek isterken, Porto ve Sporting’den gelen teklifler kafa karıştırdı. Sambacı, Beşiktaş’ın yıllık 1.5 milyon euroluk teklifini beğenmemişti.

ADEM LJAJİC HIRS KÜPÜ

■ KARTAL, yeni sezonun hazırlıklarını iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü. Riva'da, Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya izinli olan Medel'in yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Burak Yılmaz katılmadı. Quaresma günün ikinci antrenmanına katılırken Atiba ise takımla çalışmalarına başladı. Ljajic hırsı ve çalışkanlığıyla teknik ekibin yüzünü güldürdü