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04 Ekim 2019 Cuma 11:12:38 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 11:16:29

Adnan Polat'tan Ali Koç'a 'sicil' cevabı: Türkiye'de sicil konusunda herkes herkesi biliyor

Galatasaray'da 2008-2011 yılları arasında başkanlık koltuğunda oturan ve mali olarak kritik bir dönemde elini taşın altına koyan Adnan Polat, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Adnan Polat'ın açıklamaları:

FENERBAHÇE HEP YARIŞTA OLMALI!

"Geçen sene Fenerbahçe, tarihinin en kötü dönemini yaşadı. Kırk yılda olan bir piyango Ali Koç'a çarptı! Onun şansızlığı diyelim. Alınan hoca ve futbolcuların hepsi kötü çıktı. Şimdi Ersun Yanal'la beraber futbol olarak iyiye gidiş var. Ben, Fenerbahçe hep potada olsun istiyorum. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe potada olduğu vakit futbola ilgi artıyor ve futbolun ekonomisine pozitif etkisi oluyor."

SİCİLDE HERKES BİRBİRİNİ BİLİYOR

"Ali Koç'u bence kim doldurduysa; Galatasaray'ın teknik direktörü veya başkanı ile bu şekilde diyaloğa girmesini hiç doğru bulmuyorum. Varsa derdi Galatasaray Başkanı ile beraber otururlar ve meseleyi çözerler. Onlar rakipler, düşman değiller. Türkiye'de sicil konusunda herkes herkesi biliyor. Kimsenin bir şey demesine gerek yok. Herkes kendi işine konsantre olsun. Hakkaniyet içinde bir rekabet olsun ve biz de alkışlayalım."

GALATASARAY ÇIKSIN TOP OYNASIN!

"Yönetim bu sezon takıma büyük yatırım yaptı. Galatasaray çıksın topunu oynasın. O zaman kimse durduramaz Galatasaray'ı! Hakemler bireysel hata yapabilir. Yapıyorlar da... Sadece Galatasaray'a karşı hata yapmıyorlar. Biz o kadar iyi olmalıyız ki bizi hakem falan durduramaz."

TÜRK OYUNCU YOK! RAHATSIZIM'

"PSG maçını izledim. İkinci yarıda bu maçı alabiliriz diye kendine güveni geldi. Baştan öyle oynasalar belki değişebilirdi. Beni rahatsız eden takımda Türk futbolcu olmaması. İlk 11'de Türk yoktu."

'ONURLU FENERBAHÇELİ, GALATASARAY'A ÜYE OLMAZ'

"Prof. Dr. Vahdettin Engin (Galatasaray Lisesi Müdürü) Galatasaray kulübü üyesi değil, Fenerbahçe taraftarı. Bunu niye garipsiyorlar? Onurlu bir adam Fenerbahçe taraftarı ise gelip Galatasaray kulübüne üye olmaz!"

'GALATASARAY, LİSECİLERİN EKMEK TEKNESİ!'

Galatasaray Lisesi mezunlarının en az %90'ı doğru, dürüst insanlar. Hepsi işinde, gücünde. Ama Galatasaray'da maddi-manevi fayda sağlayan, 'liseci' bir kesim var. Bu da %3-5... Bunlar Galatasaray'ın her türlü imkânlarını kendi lehlerine kullanmak, Galatasaray'ı ellerinde tutmak için gece gündüz Galatasaray ile yatıp Galatasaray ile kalkıyorlar. Çünkü Galatasaray onların ekmek teknesi! Diğer üyeleri, aklı başında insanları, dönem arkadaşlarını da manipüle ediyorlar.

(Sabah)

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