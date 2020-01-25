  • Bist 100
    122142
  • Dolar
    5,9448
  • Euro
    6,5556
  • Altın
    299,5530
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı
Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı
Enkaz altında kalan vatandaşın 112 ile görüşmesi ses kayıtlarına böyle yansıdı. Enkaz altında kalan vatandaşın 112 ile görüşmesi ses kayıtlarına böyle yansıdı.
Robert Prosinecki: Kazanmaktan korkuyoruz Robert Prosinecki: Kazanmaktan korkuyoruz
Adnan Erkan: Penaltının iptal edilmesi direnci artırdı Adnan Erkan: Penaltının iptal edilmesi direnci artırdı
Shane Larkin'den ulaşılması zor Euroleague rekoru Shane Larkin'den ulaşılması zor Euroleague rekoru
Antalyaspor, Konyaspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek Antalyaspor, Konyaspor maçının tribün gelirini deprem bölgesine gönderecek
Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası Beşiktaş'tan depremzedeler için yardım kampanyası
Çağlar Söyüncü 90 dakika oynadı Leicester turladı Çağlar Söyüncü 90 dakika oynadı Leicester turladı
Pentagon: İran'ın füze saldırısından sonra 34 askerimizde beyin travması oluştu Pentagon: İran'ın füze saldırısından sonra 34 askerimizde beyin travması oluştu
Tesla'nın Berlin macerası bombalı başladı Tesla'nın Berlin macerası bombalı başladı
Sağlık personeli Emine Kuştepe, o anları anlattı! Enkaz altında kalan vatandaşın ses kayıtları yayınlandı Sağlık personeli Emine Kuştepe, o anları anlattı! Enkaz altında kalan vatandaşın ses kayıtları yayınlandı
İklim değişikliğinden Güneş sorumlu tutulabilir mi? İklim değişikliğinden Güneş sorumlu tutulabilir mi?
Başkan Erdoğan: Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar Başkan Erdoğan: Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar
Havalimanında Loris Karius'a tepki: Go home Havalimanında Loris Karius'a tepki: Go home
Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Andre Sousa'yı transfer ettiğini açıkladı Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Andre Sousa'yı transfer ettiğini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesinde yaşayanlardan 3 ay vergi almayacak Hazine ve Maliye Bakanlığı deprem bölgesinde yaşayanlardan 3 ay vergi almayacak
"İnternet salonları" okullardan 100 metre uzaklıkta olacak "İnternet salonları" okullardan 100 metre uzaklıkta olacak
Çaykur Rizespor'da Joseph Attamah'ın sözleşmesi feshedildi Çaykur Rizespor'da Joseph Attamah'ın sözleşmesi feshedildi
Kayserispor sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı Kayserispor sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı
ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınavı saat kaçta? ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınavı saat kaçta? ÖSYM Uzman Yardımcılığı sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sorusuna cevap: Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sorusuna cevap: Beşiktaş için en doğru kararı vereceğiz
AÖF 2. dönem kayıt yenileme tarihi: AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır? AÖF 2. dönem kayıt yenileme tarihi: AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır?
AFAD'dan çok önemli yardım uyarısı! AFAD'dan çok önemli yardım uyarısı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ocak 2020 Cumartesi 18:31:00 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 18:31:48

Adnan Erkan: Penaltının iptal edilmesi direnci artırdı

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, 1-1 berabere kaldıkları Kayserispor maçının ardından konuştu.

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Adnan Erkan, 3 puan düşüncesiyle geldikleri Kayseri'den 1 puanla döndüklerini söyledi.

Maç boyunca oyunda değişkenliklerin yaşandığını dile getiren Erkan, "Her iki takımın da içerisinde bulunduğu ortam dikkate alındığında, zor bir karşılaşma olacağı belliydi. 3 puan düşüncesiyle geldiğimiz maçta 1 puanın da bizi ileriye taşıyacağı düşüncesiyle mücadele ettik. Oyun, kendi içerisinde çok değişkenlikler gösterdi. Bazı şeyler planladığımız gibi gitmedi. Oyun içinde bazı değişikliklere gittik." diye konuştu.

İkinci yarı oyunda dengeyi sağladıklarını aktaran Erkan, şunları ifade etti:

"Geriye düştüğümüzde beraberliği sağlamak için ileriye gittik ama bunlarda başarılı olamadık. İkinci yarı başladığında golü bulmak için değişiklik düşünüyorduk, çok erken kart gördüğümüz için bu düşüncemiz kesintiye uğradı. Risk alarak 3'lü savunmaya döndük. Bu riskli gibi görülse de bizim oyun planımıza yatkın bir sistem. İki aktif kenar oyuncumuz var. Oyunu dengelediğimizi düşünüyorum. Duran topta golü bulduk. Akabinde verilen bir penaltı vardı, onun iptal edilmesi çocukların direncini artırdı. Son saniyede Scarione'nin pozisyonu gol olsa buradan 10 kişiyle beklediğimizin üzerinde skorla, moralle gidebilirdik. Bugün oynanan oyun, alınan bir puanın bizi ileriye mutlu şekilde taşıyacağını düşünüyorum."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ