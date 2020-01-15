Adis Jahovic'ten Guilherme'ye övgü dolu sözler: Beşiktaş'ta banko oynar

Guilherme bu sezon 6 asistinin 5’ini Adis Jahovic’e yaptı. Biz de Kartal’ın yeni transferini ona sorduk. Başarılı forvet özgü dolu sözler sarf etti. Öncelikle Brezilyalı orta saha oyuncusunun çok karakterli bir futbolcu olduğunu söyleyen Jahovic, “Beraber oynadığım en karakterli oyunculardan biri. Sadece oyunu ve takımına katkı vermeyi düşünen bir isim. Çalışmaktan başka bildiği bir şey yok. Vaktinin tamamını futbola ayırıyor ve sahada olduğu her anın değerini çok iyi biliyor. Kendisini yaptığı işe tutkuyla adayan ve yüzde yüzünü veren bir karakter. Zaten saha içerisinde çok iyi anlaşmamızın nedeni de bu. Aynı hislere sahibiz ve birbirimizi bu süreçte çok iyi anladık” açıklamasını yaptı.

‘Takımı ileri taşır’

Jahovic, Beşiktaş’ın oyun sistemini ve Abdullah Avcı’nın oynattığı futbolu da değerlendirerek, “Bence çok doğru bir transfer hamlesi. Çünkü Guilherme, takımı sürekli ileri taşıyabilen, attığı paslarla da arkadaşlarını sürekli pozisyona sokabilen bir oyuncu. Skoru düşünüyor ve kendisine de bu anlamda her zaman şans yaratabiliyor. Beşiktaş’ın oyun anlayışı içerisinde bu özelliklerini daha fazla sahaya yansıtabilir” diye konuştu.

‘Profesyonel ve kaliteli’

Adis, Guilherme’nin Beşiktaş’a alternatif olarak değil oynamaya gittiğini belirterek, “Belki şu anda alternatif olarak gözükebilir ama bence gittiği zaman kalitesiyle, skorer kimliğiyle ve profesyonelliğiyle kısa süre içerisinde 11’de iyi işler yapıp kariyerini daha da ileriye taşıyabilir” sözlerini sarf etti.

(Fanatik)