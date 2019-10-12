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12 Ekim 2019 Cumartesi 12:18:07 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 12:18:39

Adis Jahovic: Falcao çok iyi bir santrfor

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Makedon santrforu Adis Jahovic, işinin gol atmak olduğunu ve bunun için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Yaz transfer döneminde sarı-siyahlıların Konyaspor'dan renklerine bağladığı Makedon forvet, sezona iyi başladı.

Sarı-siyahlı takımın bu sezon ligdeki 7 maçında da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 7 kez fileleri havalandırdı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Adis Jahovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada futbolu sevdiğini ve idmanlarda özenle çalıştığını belirtti.

Daha önce kendini geliştirmek ve formda tutmak için takım antrenmanlarının dışında özel hocayla çalıştığını anlatan Jahovic, ancak şu an takımla yaptığı idmanların kendisi için yeterli olduğunu aktardı.

Jahovic, antrenmanlara kendini yüzde yüz verdiğine değinerek, "Bu başarı isteğe ve karaktere bağlı bir şey. Ne kadar isterseniz o kadar başarılı olursunuz. Hocaların verdiğini idmanları da yüzde yüz yapmaya çalışıyorum. Takıma fayda sağlamak için yapmam gerekenleri yerine getirmeye çalışıyorum." dedi.

- "Her futbolcu gol kralı olmak ister"

Süper Lig'de 7. hafta sonunda attığı 7 golle ligde en fazla gol atan futbolcular arasında ilk sırada bulunmasının, sarı-siyahlı takımın oyun sistemiyle de ilgili olduğunu dile getiren Adis Jahovic, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Sergen hoca ile daha önce çalıştığım için burada çok çabuk uyum sağladım, iyi başladım. İnşallah böyle devam eder. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. Benim işim gol atmak. Gol atmak için elimden gelen her şeyi yapacağım ama takımın menfaatleri benim için daha önemli. Tabii ki her futbolcu gol kralı olmak ister. Benim önceliğim takımın ligde iyi gitmesi. Takım yenilmişse ve ben gol atmışsam attığım golün bir anlamı yok. Gol ve galibiyet aynı anda gelirse çok iyi olur."

- "Falcao çok iyi bir santrfor"

Adis Jahovic, gol krallığı yarışı için birçok futbolcunun öne çıktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Falcao yeni geldi, uyum sağlaması zaman alacak, onun için gollerde gecikti. Falcao çok iyi bir santrfor. Papiss Cisse'nin şu an 6 golü var. Burak Yılmaz da sezon başında sakatlık geçirdi. Burak da performansını yakalarsa gol krallığının en büyük adaylarından biri bence. Bir de Vedat Muric var. Şimdi daha iyi bir takımda gol kralı olabilecek potansiyelde bir yapısı var. Göztepe'de forma giydiğim sezon ligde en fazla gol atan 3. oyuncuydum. Benim için takımın menfaati önemli, gol krallığım önemli değil."

- "Kurban kesene kadar bayağı şansızlık oldu"

Geçen sezon Atiker Konyaspor'da forma giydiği dönemde ligin ilk yarısından bir arkadaşının tavsiyesiyle şansızlıklardan kurtulma için ligin ilk yarısının 16. haftadaki Kasımpaşa maçından önce kestiği kurbanla şansızlıkları geride bıraktığını anlatan Jahovic, şunları kaydetti:

"O dönem bayağı bir şansızlık yaşadım, bir arkadaşım kurban kesmemi söyledi. Kurban kesene kadar baya bir şansızlık oldu. Kasımpaşa maçının ardından her şey normale döndü."

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